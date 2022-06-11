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دوري أبطال أوروبا

محمد صلاح: "كنا نستحق الفوز بدوري أبطال أوروبا"

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شدّد المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي على أحقية فريقه بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني أواخر الشهر الفائت.

Reuters

وخسر ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد 1-0 بعد مباراة كبيرة من البلجيكي تيبو كورتوا حارس الفريق الإسباني.

وتصدى كورتوا لست تسديدات من صلاح إضافة إلى كرة خطرة من السنغالي مانيه التي ارتطمت بالقائم بعد تدخل من كورتوا أيضاً.

وقال صلاح: "كنا نستحق الفوز، كان لدينا فرص أكثر، حصلت على فرصتين أو ثلاث فرص كبيرة، لكن في كل مرة كان كورتوا يقوم بتصديات لا تصدق".

وأوضح صلاح أنّ كورتوا قدّم مباراة كبيرة جداً الأمر الذي جعله نجم المباراة، مشيراً إلى أنّ ريال مدريد تعاقد معه من أجل تقديم مثل هذه المباريات.

وفاز صلاح بجائزة هداف الدوري الممتاز وأفضل ممرر، لكنه خسر في نهائي كأس أمم إفريقيا ولم يتمكن من التأهل إلى كأس العالم مع منتخب مصر، كما احتل وصافة دوري أبطال أوروبا ووصافة الدوري الممتاز مع ليفربول.

تيبو كورتوا دوري أبطال أوروبا ريال مدريد ليفربول محمد صلاح
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