مبابي وكافاني يواصلان الغياب عن سان جيرمان

وجاء في بيان للنادي "كيليان مبابي وإدينسون كافاني: تقدم ملحوظ. سيعاودان التمارين مع الفريق نهاية الأسبوع".

وكان ثنائي الهجوم قد أصيب في المباراة ضد تولوز ضمن منافسات الدوري المحلي في 25 آب/أغسطس الماضي.

ويستضيف سان جيرمان على ملعب بارك دي برانس ريال مدريد ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى، في مواجهة تطغى عليها الغيابات من جانب الطرفين.

وسيغيب البرازيلي نيمار العائد إلى صفوف بطل فرنسا بعد غياب أشهر، بداعي الإيقاف، فيما يغيب مواطنه مارسيلو والكرواتي لوكا مودريتش والمهاجم ماركو أسنسيو ولاعب خط الوسط إيسكو والشاب ابراهيم دياز عن صفوف النادي الملكي.

وسيعول نادي العاصمة الفرنسية في خط المقدمة على الأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي انتقل في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية من إنتر الايطالي، والكاميروني اريك ماكسيم تشوبو موتينغ.