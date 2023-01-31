مانيه يعاود التمارين مع الكرة

وهي المرة الأولى منذ قرابة ثلاثة أشهر يتدرب فيها مانيه مع الكرة بعدما أصيب في ساقه اليمنى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر في الفوز على فيردر بريمن 6-1 في الدوري، ليجري جراحة بعد أيام قليلة.

وأدت هذه الاصابة إلى حرمان مانيه من الالتحاق بمنتخب بلاده المشارك في مونديال قطر العام الماضي، ليعود ويدخل في سباق ضد الوقت لاستعادة مستواه وقبل توجه بايرن إلى ملعب "بارك دي برانس" في 14 شباط/فبراير المقبل. على أن تقام مباراة الإياب في 8 آذار/مارس المقبل على ملعب "أليانز أرينا".

قال المدرب يوليان ناغلسمان في منتصف الشهر الحالي أثناء استعدادات العملاق البافاري في الدوحة، "في رأيي، أنا لا أعوّل عليه في المباراة الأولى ضد باريس"، حتى لو كان متقدماً على برنامج التعافي.

وشهد بايرن عودة مواطن سانيه، اللاعب الدولي بونا سار للتدريبات الجماعية الإثنين بعدما خضع لجراحة في منتصف أيلول/سبتمبر في الركبة اليسرى.

كما يغيب عن صفوف بطل ألمانيا في المواسم العشرة الماضية حارسه وقائده مانويل نوير بعدما تعرض لكسر في أسفل ساقه اليمنى خلال ممارسته رياضة التزلج، والمدافع الفرنسي لوكا هرنانديز (تمزق الرباط الصليبي الأمامي في الركبة اليمنى) حتى نهاية الموسم.