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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

ماذا قال جورجينيو عن مواجهة بايرن ميونيخ ؟

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قال جورجينيو لاعب وسط تشيلسي إنه يجب على ناديه اللعب بقوة وحماس عندما يستضيف بايرن ميونيخ في ذهاب الدور ثمن النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء لكنه طالب أيضا بالتماسك إذا لم تستمر الأمور كما تم التخطيط لها.

Reuters

ولا يقدم تشيلسي عروضا مقنعة على أرضه هذا الموسم في الدوري الإنكليزي وفاز ست مرات من 14 مباراة في ستامفورد بريدج لكنه قدّم أحد أفضل مستوياته خلال الفوز 2-1 على توتنهام هوتسبير يوم السبت.  

وقال جورجينيو إنه يجب على فريقه عدم الشعور بالقلق يوم الثلاثاء إذا ذهبت الأفضلية لبايرن.  

وأضاف لاعب منتخب إيطاليا المولود في البرازيل لوسائل إعلام بريطانية "هناك مباراتان لذا لا يجب أن نفقد تركيزنا إذا سارت أي أمور بشكل خاطئ. يجب التحلي بالهدوء والذكاء".  

وسيلعب تشيلسي، الذي تفوق على بايرن بركلات الترجيح في نهائي دوري الأبطال 2012، مباراة الإياب في ميونيخ في 18 مارس/آذار المقبل.  
 

جورجينيو
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