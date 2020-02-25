ماذا قال جورجينيو عن مواجهة بايرن ميونيخ ؟

ولا يقدم تشيلسي عروضا مقنعة على أرضه هذا الموسم في الدوري الإنكليزي وفاز ست مرات من 14 مباراة في ستامفورد بريدج لكنه قدّم أحد أفضل مستوياته خلال الفوز 2-1 على توتنهام هوتسبير يوم السبت.

وقال جورجينيو إنه يجب على فريقه عدم الشعور بالقلق يوم الثلاثاء إذا ذهبت الأفضلية لبايرن.

وأضاف لاعب منتخب إيطاليا المولود في البرازيل لوسائل إعلام بريطانية "هناك مباراتان لذا لا يجب أن نفقد تركيزنا إذا سارت أي أمور بشكل خاطئ. يجب التحلي بالهدوء والذكاء".

وسيلعب تشيلسي، الذي تفوق على بايرن بركلات الترجيح في نهائي دوري الأبطال 2012، مباراة الإياب في ميونيخ في 18 مارس/آذار المقبل.

