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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

ليل يهزم سالزبورغ والفوز الأول لإشبيلية

عزز ليل الفرنسي حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي المجموعة السابعة إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بفوزه على سالزبورغ النمساوي 1-0، فيما أنعشها إشبيلية الإسباني بفوزه الأول في دور المجموعات على حساب ضيفه فولفسبورغ الألماني 2-0 الثلاثاء في الجولة الخامسة قبل الأخيرة.

Reuters

في المباراة الأولى على ملعب "بيار موروا" في فيلنوف داسك، واصل ليل، حامل لقب الدوري الفرنسي، صحوته وحقق فوزه الثاني توالياً بعد تعادلين وخسارة فانتزع الصدارة بفارق نقطة واحدة من سالزبورغ الذي مني بخسارته الثانية توالياً.

ويدين ليل بفوزه الأول على أرضه في المسابقة القارية العريقة في 14 مباراة، إلى مهاجمه الدولي الكندي جوناثان دافيد الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 31.

وبات ليل بحاجة إلى التعادل أمام مضيفه فولفسبورغ في الجولة الأخيرة بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين سالزبورغ وضيفه إشبيلية، والأمر ذاته بالنسبة للفريق النمساوي، فيما سيكون الفريقان الإسباني والألماني بحاجة إلى الفوز لحجز بطاقتي المجموعة.

وفي الثانية على ملعب "رامون سانشيس بيسخوان" في إشبيلية، أنعش الفريق الأندلسي آماله وتخلص من المركز الأخير بتغلبه على فولفسبورغ 2-0.

وسجل جوان جوردان (13) والبديل رافائيل مير (90+7) هدفي الفريق الأندلسي.

ورفع إشبيلية رصيده إلى ست نقاط بعد ثلاث تعادلات متتالية وخسارة فارتقى إلى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام فولفسبورغ الذي تراجع إلى المركز الأخير.
 

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