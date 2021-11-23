ليل يهزم سالزبورغ والفوز الأول لإشبيلية

في المباراة الأولى على ملعب "بيار موروا" في فيلنوف داسك، واصل ليل، حامل لقب الدوري الفرنسي، صحوته وحقق فوزه الثاني توالياً بعد تعادلين وخسارة فانتزع الصدارة بفارق نقطة واحدة من سالزبورغ الذي مني بخسارته الثانية توالياً.

ويدين ليل بفوزه الأول على أرضه في المسابقة القارية العريقة في 14 مباراة، إلى مهاجمه الدولي الكندي جوناثان دافيد الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 31.

وبات ليل بحاجة إلى التعادل أمام مضيفه فولفسبورغ في الجولة الأخيرة بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين سالزبورغ وضيفه إشبيلية، والأمر ذاته بالنسبة للفريق النمساوي، فيما سيكون الفريقان الإسباني والألماني بحاجة إلى الفوز لحجز بطاقتي المجموعة.

وفي الثانية على ملعب "رامون سانشيس بيسخوان" في إشبيلية، أنعش الفريق الأندلسي آماله وتخلص من المركز الأخير بتغلبه على فولفسبورغ 2-0.

وسجل جوان جوردان (13) والبديل رافائيل مير (90+7) هدفي الفريق الأندلسي.

ورفع إشبيلية رصيده إلى ست نقاط بعد ثلاث تعادلات متتالية وخسارة فارتقى إلى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام فولفسبورغ الذي تراجع إلى المركز الأخير.

