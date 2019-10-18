لامبارد في "حزب المعارضين" لإصلاحات دوري الأبطال

ولم يلق اقتراح الهبوط والنزول في دوري الابطال ودور المجموعات الذي يفضي الى خوض المزيد من المباريات الاوروبية ترحيب غالبية الاندية في القارة العجوز.

ويعتقد لامبارد الذي توج بلقب نسخة العالم 2012 حين كان لا زال لاعبا في صفوف الـ"بلوز" أن زيادة المطالب من اللاعبين سيقلل من قيمة وجودة البطولة.

وقال لاعب خط الوسط السابق "إن سألتني عن فكرة خوض المزيد من المباريات الاوروبية فلا أعرف أين ستضعها في جدول مزدحم".

وتابع لامبارد (42 عاماً) "أعتقد انه سيكون من الصعب على اللاعبين المحافظة على نفس المستوى والجودة والجاهزية البدنية (...) أحببت الشكل الحالي كلاعب (سابقا) وكمدرب الآن".

وردًا على رفض نظام الصعود والهبوط الذي لن يحتم على معظم الاندية التأهل الى الموسم التالي من دوري الابطال من خلال الدوريات المحلية يؤكد الايطالي جورجيو ماركيتي مدير المسابقات في الاتحاد الاوروبي لكرة القدم ان دوري الابطال يجب ان تبقى "مسابقة مفتوحة".

وقال ماركيتي "نقطة الانطلاق يجب ان تكون كرة القدم لا توزيع العائدات. يجب أن نتذكر أننا رياضة أولاً حين نناقش أي تطور أو تغييرات في النظام الحالي".