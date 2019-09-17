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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

"كاس" تخفض عقوبة إيقاف نيمار إلى مباراتين

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أعلنت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" الثلاثاء خفض عقوبة إيقاف النجم البرازيلي نيمار عن المشاركة مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من ثلاث مباريات إلى مباراتين.

AFP

ووافقت المحكمة التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقراً لها، بشكل جزئي على الاستئناف الذي تقدم به النادي وأغلى لاعب في العالم، ضد العقوبة التي فرضها الاتحاد القاري للعبة (ويفا) في حزيران/يونيو الماضي، بإيقاف نيمار ثلاث مباريات لانتقاده التحكيم بعد خروج فريقه من الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية على يد مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وسيكون بإمكان نيمار المشاركة في مباراة باريس سان جيرمان أمام كلوب بروج البلجيكي في الثاني والعشرين من أكتوبر المقبل ضمن المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى.

وسيغيب نيمار عن مباراتي سان جيرمان أمام ريال مدريد الإسباني المقررة غداً الأربعاء وغلطة سراي التركي بداية الشهر المقبل.

باريس سان جيرمان نيمار
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