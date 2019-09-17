"كاس" تخفض عقوبة إيقاف نيمار إلى مباراتين

ووافقت المحكمة التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقراً لها، بشكل جزئي على الاستئناف الذي تقدم به النادي وأغلى لاعب في العالم، ضد العقوبة التي فرضها الاتحاد القاري للعبة (ويفا) في حزيران/يونيو الماضي، بإيقاف نيمار ثلاث مباريات لانتقاده التحكيم بعد خروج فريقه من الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية على يد مانشستر يونايتد الإنكليزي.



وسيكون بإمكان نيمار المشاركة في مباراة باريس سان جيرمان أمام كلوب بروج البلجيكي في الثاني والعشرين من أكتوبر المقبل ضمن المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى.

وسيغيب نيمار عن مباراتي سان جيرمان أمام ريال مدريد الإسباني المقررة غداً الأربعاء وغلطة سراي التركي بداية الشهر المقبل.