كاريك يصب كامل تركيزه على مباراة فياريال

واستلم كاريك المهمة الأحد خلفاً للنرويجي أولي غونار سولشار علما بان الأول عمل مساعداً للثاني خلال فترة توليه المهمة على مدى السنوات الثلاث الاخيرة.

وقال كاريك عشية المباراة ضد الفريق الإسباني: "استلمت مهمتي قبل يوم واحد، والمباراة تأتي بعد يوم واحد وكل ما أفكر به هو مباراة الغد (ضد فياريال). بطبيعة الحال هذا تحد كبير بالنسبة إلي" في اشارة إلى الفترة الزمنية القصيرة لإعداد الفريق لمباراة شبه حاسمة.

وتابع "لدينا مباراة أخرى هامة في نهاية الاسبوع (ضد تشيلسي) لكننا سنتطرق اليها عندما يحين الموعد. يتعين علينا الفوز في مباراة الغد لان النتيجة هي الأهم بنظر أنصارنا. ثمة مسوؤلية عندما تدافع عن ألوان هذا النادي ليست موجودة عندما تلعب لأندية أخرى".

وأضاف "مباراة ضد فياريال في غاية الأهمية لأنها تمنحنا فرصة التأهل".

وعن إمكانية البقاء في منصبه لفترة طويلة لا سيما بان النادي يبحث عن مدرب مؤقت بحسب ما أعلن في بيان رسمي صادر عنه أجاب كاريك الذي توج بطلاً في صفوف مانشستر يونايتد خمس مرات وبطلاً لأوروبا مرة واحدة "هذا الأمر يقرره مجلس الإدارة ولا علاقة لي على الاطلاق به". وختم "هل سأستمر في منصبي لفترة طويلة؟ لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال الذي لا يشغل بالي إطلاقا في الوقت الحالي".

