فيرنر وحلم اللعب لـ"فريق كبير" في المستقبل

ويستقبل لايبزيغ الذي تأسس عام 2009، توتنهام الإنكليزي على ملعب ريد بول أرينا الثلاثاء في إياب الدور ثمن النهائي، مع أفضلية الفوز بهدف وحيد ذهاباً في لندن سجله فيرنر من ركلة جزاء في الدقيقة 58.

وقال فيرنر خلال مقابلة لصالح قناة "سكاي تي في" الألمانية في إطار برنامج تعده عنه سيتم بثه قبل المباراة "لدي القدرة على اللعب لفريق كبير".

وفي حين يبدو تصريحه وكأنه انتقاد لفريقه الحالي الذي يخوض الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية العريقة للمرة الأولى في تاريخه، أكد فيرنر أن موقفه يعكس رغبته في التحسين وليس مجرد الرغبة تغيير الأجواء.

وقال فيرنر الذي ساهم في بلوغ فريقه ربع نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" العام الماضي ووصافة البوندسليغا عام 2017، "أعتقد أن الأمر سيكون مختلفا (في نادٍ كبير) لأن الضغط سيكون أكبر بكثير".

وأوضح فيرنر الذي أتمّ الرابعة والعشرين من عمره يوم الجمعة الماضي، أنه بحاجة إلى الثبات في مستواه إلى درجة "تظهر أن تيمو فيرنر يمكنه خوض 30 مباراة من أصل 30، وليس 28 من أصل 30".

وأضاف "بالنسبة لي، فإن (الثبات) في المستوى هو أحد الأمور التي لا يزال يتعين علي تعلمها. لكي أكون في مستواي 100% في كل مباراة، لأعرف كل مباراة، لأفهم أن كل مباراة هي بمثابة بطولة".

وتابع "في نهاية المطاف تحتاج لتكون بطلاً... هذا هو الحال دائما مع الأندية الكبيرة".

وسجل فيرنر الذي تشير تقارير صحافية إلى احتمال انتقاله قريبا إلى صفوف ليفربول الإنكليزي أو بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني في الأعوام السبعة الأخيرة، 21 هدفا في 25 مباراة في الدوري الألماني هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثاني على لائحة هدافي البوندسليغا بفارق أربعة أهداف خلف النجم الوحيد الذي يمكن أن يجعله بعيداً عن صفوف النادي البافاري، المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

ودخل فيرنر في الدقيقة 60 من مباراة فريقه أمام مضيفه فولفسبورغ السبت بسبب عودته مؤخراً من إصابة عضلية، لكنه فشل في ترجيح كفة فريقه الذي سقط في فخ التعادل السلبي.

وسيكون فيرنر المولود في شتوتغارت، محط أنظار الألمان في نهائيات كأس أوروبا الصيف المقبل، بعد تألقه اللافت مع فريقه ومنتخب بلاده بعد كأس العالم المخيبة للآمال في عام 2018.

وبينما يركز فيرنر على البطولة القارية مع المانشافت هذا العام، لم يتمكن من إخفاء إعجابه ببطل آخر لكرة القدم الألمانية مولود أيضا في شتوتغارت، وهو مدرب ليفربول يورغن كلوب.

وكان فيرنر صرح في تصريح لقناة "سكاي" في أواخر شباط/فبراير الماضي أن ليفربول، بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا، هو "أفضل فريق في العالم في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أنه "يشرفني ارتباط اسمي بهم".

وأضاف "كلوب هو أفضل مدرب في العالم في الوقت الحالي. هناك الكثير مما يوحي بأن أسلوب لعبي يمكن أن يتناسب مع أسلوب لعبهم".

ولم يكن كلوب حاسما في إجابته على سؤال بخصوص احتمال سعي ليفربول لضم فيرنر إلى خط الهجوم المكوّن من الثلاثي المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو مانيه، لاسيما وان التقارير تشير الى أن قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقد فيرنر مع لايبزيغ تبلغ 51 مليون يورو، وهو ما يعد منخفضا نسبيا في سوق الانتقالات.

وقال كلوب "من وجهة نظري، (رغبته في الانضمام إلى صفوف ليفربول) أمر جيد بصراحة، لكن هذا كل ما يمكنني قوله عنه".



