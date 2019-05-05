فيرمينو يغيب عن مواجهة برشلونة وصلاح في الانتظار

وصرح كلوب بعد فوز فريقه الصعب السبت على مضيفه نيوكاسل 3-2 في الدوري الممتاز، "لن يكون جاهزا (فيرمينو) ليوم الثلاثاء، والباقي سنرى ما قد يحصل".

وقد يغيب عن المواجهة المهمة جدا بعد فوز برشلونة ذهابا على ملعبه كامب نو 3-صفر، الهداف المصري محمد صلاح بعد تعرضه لإصابة في الرأس في مباراة الأمس وخروجه على حمالة في الدقيقة 70.

وقال كلوب لشبكة "سكاي سبورتس" الرياضية "علينا أن نرى. لقد تلقى ضربة على رأسه. تابع (ما تبقى من) المباراة من غرفة تبديل الملابس. إنه بحال جيدة، لكن علينا أن نجري اختبارات أكثر".

وأصيب صلاح إثر اصطدام مع حارس مرمى نيوكاسل السلوفاكي مارتن دوبرافكا عندما حاول الأخير إبعاد كرة عرضية فوقع الدولي المصري على الأرض دون حراك.

وتلقى صلاح العلاج على أرضية الملعب قبل أن ينقل على حمالة، وتعتبر إصابته ضربة قوية لليفربول إذا لم يستطع المشاركة في مباراة الإياب ضد العملاق الكاتالوني الساعي لاستعادة اللقب الذي احتكره غريمه ريال مدريد في السنوات الثلاث الأخيرة.