فيربو يغيب عن مباراة برشلونة وإنتر في دوري أبطال أوروبا

ويخوض الفريق الكتالوني الأربعاء ثاني مبارياته في المسابقة القارية، باستضافة الفريق الإيطالي في مواجهة من العيار الثقيل على ملعب كامب نو ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وقال برشلونة في بيان على موقعه الإلكتروني "شعر جونيور فيربو بنهاية الحصة التدريبية الثلاثاء، بألم في ساقه اليمنى، وقد أكد الفحص الذي أجري له صباح الأربعاء أنه يعاني من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ".

وأوضح بطل إسبانيا في الموسمين الماضيين أن عودة جونيور فيربو (23 عاماً) إلى الملاعب، سيحددها مسار تعافيه من الإصابة.

ومع إصابة فريبو وزميله الدولي الإسباني جوردي ألبا، قد يضطر مدرب فريق "بلاوغرنا" إرنستو فالفيردي إلى نقل البرتغالي نلسون سيميدو أو سيرجي روبرتو إلى الجانب الأيسر لتعويض غياب اللاعبَين المصابَين.

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