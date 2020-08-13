فيدال يحذّر بايرن ميونيخ!

حذّر لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال فريقه السابق بايرن ميونيخ بأنه لا يخوض الجمعة مباراة ضد فريق محلي في الدوري الألماني، بل أنه يواجه "برشلونة، أفضل فريق في العالم" وذلك في ثالث مباريات الدور ربع النهائي لدوري الأبطال الذي يستكمل ببطولة مصغرة في لشبونة بسبب التوقف الذي فرضه فيروس كورونا المستجد.

وبعد أن دافع عن ألوان بايرن ميونيخ من 2015 حتى 2018 وتوج معه بلقب الدوري الألماني ثلاث مرات والكأس المحلية مرة واحدة والكأس السوبر ثلاث مرات، انتقل فيدال إلى برشلونة في صيف 2018 وساهم في قيادته الموسم الماضي إلى لقب الدوري المحلي.

وبخروجه خالي الوفاض من الموسم المحلي بعد تنازله عن لقب الدوري لصالح غريمه ريال مدريد وانتهاء مشواره في الكأس عند ربع النهائي على يد أتلتيك بلباو، يمني فيدال وزملاؤه في النادي الكتالوني النفس بالتعويض من خلال إحراز لقب دوري الأبطال الذي يستكمل من الدور ربع النهائي في لشبونة بنظام الخروج المغلوب وصولا إلى النهائي، وذلك لتعويض التوقف لفترة خمسة أشهر بسبب "كوفيد-19".

وفي مؤتمره الصحافي عشية اللقاء الأقوى في ربع النهائي بين العملاقين البافاري والكتالوني، أشار فيدال إلى أنه يحب "هذا النظام (البطولة المصغرة)! نحن، في أميركا الجنوبية معتادون على اللعب بهذا النظام"، معتبرا أن خوض مباراة واحدة عوضا عن ذهاب وإياب يجعل المواجهة أكثر حماسية لأن اللعب "ذهابا وإيابا يدفع الفرق إلى اقفال المنطقة الدفاعية". وتوقع ابن الـ33 عاما "مباراة جيدة غدا، هذا أمر مؤكد".



وتتجه الأنظار الجمعة إلى المواجهة المرتقبة بين هداف بايرن البولندي روبرت ليفاندوفسكي ونجم برشلونة أفضل لاعب في العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقد أجاب فيدال عن المقارنة بينهما بالقول "ليفاندوفسكي استثنائي. إنه هداف لا يعرف معنى للتعب، خطير جدا. لقد أتيحت لي فرصة اللعب الى جانبه. رأيت كيف يتدرب وكيف يستعد للمباريات الكبيرة"، متوقعا "صعوبة في مراقبته غدا".

واستطرد "لكن أن نقارنه بميسي، فهذا أمر صعب... ميسي يأتي من كوكب آخر".