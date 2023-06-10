فوز مانشستر سيتي التاريخي.. أبرز الحقائق والأرقام

من قبل beIN SPORTS June 10, 2023 23:33 توّج نادي مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا بفوزه على إنتر بهدف وحيد سجّله الإسباني رودري ليقود فريقه لثلاثية تاريخية بعد الدوري وكأس الاتحاد المحليين. في التالي أبرز أرقام التتويج التاريخي للسيتيزنس.