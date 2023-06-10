- مانشستر سيتي يحرز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.
- هذا اللقب هو الثاني لمانشستر سيتي في المسابقات الأوروبية بعد لقب كأس الكؤوس الأوروبية عام 1970.
- مانشستر سيتي يصبح أول فريق يحرز لقب دوري أبطال أوروبا بفضل 8 انتصارات فقط منذ ليفربول عام 2019.
- مانشستر سيتي يصبح ثامن نادٍ يحقق ثلاثية الدوري المحلي والكأس المحلية ودوري أبطال أوروبا في موسم واحد.
- مانشستر سيتي يصبح ثاني نادٍ إنكليزي يحقق ثلاثية الدوري المحلي والكأس المحلية ودوري أبطال أوروبا في موسم واحد بعد مانشستر يونايتد في موسم 99/1998.
- مانشستر تصبح أول مدينة تضم ناديين حققا ثلاثية الدوري المحلي والكأس المحلية ودوري أبطال أوروبا في موسم واحد.
- إنكلترا تصبح أول دولة تضم 4 أندية فائزة بلقب دوري أبطال أوروبا متخطية إيطاليا بالذات (منذ موسم 93/1992).
- إيطاليا تصبح أول دولة تخسر أنديتها 3 مباريات نهائية للمسابقات الأوروبية في موسم واحد.
- بيب غوارديولا يصبح سادس مدرب يحرز لقب دوري أبطال أوروبا مع فريقين مختلفين.
- بيب غوارديولا يصبح أول مدرب يحقق ثلاثية الدوري المحلي والكأس المحلية ودوري أبطال اوروبا مرتين.
- رياض محرز يصبح ثاني لاعب جزائري يحرز لقب دوري أبطال أوروبا بعد رابح ماجر مع بورتو عام 1987.
- رياض محرز يصبح رابع لاعب عربي يحرز لقب دوري أبطال أوروبا بعد أشرف حكيمي ومحمد صلاح وحكيم زياش (منذ موسم 93/1992).
- خوليان ألفاريز يصبح أول لاعب أرجنتيني يحرز لقبي كأس العالم ودوري أبطال أوروبا في نفس الموسم.
فوز مانشستر سيتي التاريخي.. أبرز الحقائق والأرقام
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