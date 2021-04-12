فليك يطمئن جماهير بايرن ميونيخ ومولر يضع الحلول

ويعاني بايرن ميونيخ من عدة غيابات مؤثرة أبرزها البولندي روبرت ليفاندوفسكي قبل مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فليك في مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين تحدث من خلاله عن حظوظ بايرن في تعويض خسارة الذهاب 3-2 وعن وضعية لاعبيه الصحية بالقول: "لقد تدرب غوريتسكا ولوكاس هيرنانديز مع الفريق وظهرا بشكل جيد، ذات الأمر ينطبق على كومان وجيروم بواتينغ، نعتقد أنهم يستطيعون المشاركة في المباراة".

وتابع: "أتيحت لنا العديد من الفرص في مباراة الذهاب، ولكننا لم نوفق، يجب أن نقدم أداءً مميزاً. نعلم أن الأمر لن يكون سهلاً، لكننا سنعطي كلّ شيء".

من جهته قال مولر نجم بايرن في تصريحات نشرت عبر حساب الفريق الرسمي على تويتر: "سنكون سعداء للغاية، بالحصول على العديد من الفرص، علينا أن نتخذ قرارات أفضل في اللحظات الحاسمة، لقد حللنا الكثير، ونأمل في تنفيذ ذلك".

وأضاف: "سنكون قريبين من المرمى، كما نفعل كالعادة، من المهم موازنة المخاطر في المواقف الفردية، لن نقوم بالهجوم من البداية، لكننا سنحاول تسجيل هدفاً مبكراً".

وتهدد مصير بايرن ميونيخ حامل اللقب بقوة في المسابقة خاصة وأنّ باريس سان جيرمان عرف كيف يستغل الفرص التي أتيحت له ذهاباً مستفيداً من مهارات مبابي أحد أفضل اللاعبين في العالم حالياً.