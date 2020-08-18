فليك: قمنا بتحليل ليون وبافار تعافى تماماً

وعانى بافارد، الذي قدم موسماً مميزاً مع بايرن وساهم في الفوز بثنائية الدوري والكأس المحلية، من إصابة في أربطة الكاحل الشهر الماضي لكنه تعافى أسرع مما كان متوقعاً.

وغاب المدافع الفرنسي عن الفوز الساحق 8-2 على برشلونة في دور الثمانية يوم الجمعة لكنه انضم إلى الفريق في لشبونة.

وأبلغ فليك مؤتمراً صحفياً "بنجامان اجتهد خلال الأيام الماضية ونحن كلنا سعداء بوجوده هنا".



وأضاف "سننتظر حتى نهاية التدريب الأخير الليلة ونرى. لن يكون متاحاً للبدء لكنه خيار للانضمام لقائمة بايرن".

ويتصدر بايرن الترشيحات للفوز باللقب وتكرار ثلاثية 2013 عندما نال ألقاب الدوري والكأس ودوري الأبطال.

وقال فليك "قمنا بتحليل أسلوب لعب ليون ونعلم الكفاءة في الفريق. ليون يملك دفاعاً جيداً جداً بوجود لاعبين أكفاء يسعون لاستعادة الكرة ويركضون كثيراً ويملك أيضا كفاءة هجومية كبيرة".

وتابع "نريد بلوغ النهائي ويجب علينا الفوز على ليون. هذا ليس سهلاً. ليون أخرج يوفنتوس ومانشستر سيتي اللذين كانا مرشحين للقب".

وأخرج ليون نظيره يوفنتوس بطل إيطاليا من دور الستة عشر قبل أن يصعق سيتي 3-1 في دور الثمانية في لشبونة.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد لايبزيغ في المواجهة الأخرى للدور نصف النهائي اليوم الثلاثاء.

وأضاف فليك "فريقي يركز. حددنا هدفاً كبيراً. لكنها مباراة تبدأ بالتعادل بدون أهداف وعلينا اللعب بالحدة ذاتها كما فعلنا ضد برشلونة لأن أي شيء سوى تقديم 100 بالمئة لن يكون كافياً".