فافر يؤكد غياب مونييه أمام لاتسيو

ويستطيع دورتموند، الذي خسر 3-1 في إيطاليا في تشرين الأول/ أكتوبر ، ضمان التأهل لأدوار خروج المهزوم إذا تعادل أو فاز إذ يتصدر المجموعة السادسة بتسع نقاط متقدما بنقطة واحدة على لاتسيو وخمس على كلوب بروج صاحب المركز الثالث.

وأبلغ فافر مؤتمراً صحفياً "مونييه لن يلعب بالتأكيد. بالنسبة لغيريرو علينا الانتظار لأنه تدرب بمفرده أمس.

وأضاف "علينا الانتظار أيضاً لمعرفة موقف إيمري تشان. لا يمكنني قول المزيد. أصيب بكدمة في الكاحل. في هذه اللحظة من الصعب القول ما إذا كان بوسعه اللعب. الأمر صعب للغاية".

وسيتأهل دورتموند إذا تجنب الهزيمة أمام الفريق الإيطالي أو فشل بروج في التغلب على زينيت سان بطروسبورغ متذيل الترتيب. وسيضمن الفريق الألماني صدارة المجموعة إذا انتصر على لاتسيو.

كما يتطلع دورتموند إلى تعويض خسارته المفاجئة على أرضه أمام كولونيا في الدوري الألماني يوم السبت مما أدى إلى تراجعه للمركز الرابع.

وقال فافر "لا يمكننا تغيير ما حدث. علينا أن ننظر للأمام. الآن حان وقت دوري الأبطال ولا نفكر في الدوري الألماني. خسرنا 3-1 أمام لاتسيو. منذ هذه المباراة قمنا بتصحيح العديد من الأشياء. نتصدر المجموعة ونريد الاستمرار بهذه الطريقة. ندرك أن لاتسيو فريق خطير ولكننا نريد التأهل".

