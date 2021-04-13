غوارديولا وغوندوغان يبحثان عن الفوز



وخسر دورتموند 2-1 في لقاء الذهاب الأسبوع الماضي في مانشستر بعد أن استقبل هدفاً في اللحظات الأخيرة وستعاد المواجهة الأربعاء في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وقال غوارديولا بداية عن ضمان فريقه التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفضل النقاط التي جمعها في الدوري: "إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا في دوري الأبطال مرة أخرى، الموسم القادم سنكون هنا أيضاً لأننا تأهلنا بالفعل".

وعن مباراة مانشستر سيتي ودورتموند قال بيب: "نحن نتدرب ثم نسافر إلى ألمانيا ونتناول العشاء، نتطلع للأمام، لا شيء مضمون، حققنا نتيجة جيدة في مباراتنا الأولى، سنلعب لنحاول وننتصر".



وأضاف: "علينا أن نحاول وننفذ خطتنا، لا يهم ما حدث في مباراة الذهاب، أمامنا فرصة في المباراة الثانية، فكرتنا هي أن نذهب إلى هناك ونبذل قصارى جهدنا ونجعلهم يشعرون بأننا لن ندافع عما حصلنا عليه هنا، نريد أن نفرض أسلوبنا للفوز بالمباراة".

وقال الألماني غوندوغان نجم مانشستر سيتي: "الدفاع عن النتيجة لا يتناسب مع الطريقة التي نلعب بها كلاعبين وكفريق، يجب أن نذهب إلى هناك للفوز بالمباراة، هذا ما تعودنا عليه وهذه هي الطريقة التي سنتعامل بها مع المباراة في ألمانيا كما فعلنا هنا".