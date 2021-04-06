English
العربية
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

غنابري يغيب عن مواجهة باريس سان جيرمان

من قبل

مدرب بايرن ميونيخ يعلن غياب المهاجم الدولي سيرج غنابري عن مواجهة فريقه بايرن ميونيخ المرتقبة ضد باريس سان جيرمان.

AFP

سيغيب المهاجم الدولي سيرج غنابري عن مواجهة فريقه بايرن ميونيخ الألماني المرتقبة ضد باريس سان جيرمان في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بسبب معاناته من أوجاع في الحنجرة كما أعلن مدربه هانزي فليك الثلاثاء.

وقال فليك في المؤتمر الصحافي عشية المباراة المقررة الأربعاء "بالنسبة إلى سيرج، فهو يعاني من الآلام في الحنجرة وسيغيب أيضا".

وبغياب هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، فإن فليك سيعتمد على الأرجح على التشكيلة ذاتها التي خاضت مباراة القمة في الدوري الألماني ضد لايبزيغ، على أن يشغل المهاجم الكاميروني اريك مكسيم تشوبو موتينغ مركز رأس الحربة، فيما يلعب لوروا سانيه والفرنسي كينغسلي كومان على الأطراف.
                                                     

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ سيرج غنابري
السابق ريال مدريد يعلن إصابة مدافعه ف
اقرأ
ريال مدريد يعلن إصابة مدافعه فاران بفيروس كورونا
التالي سان جيرمان يحل ضيفاً على بايرن
اقرأ
سان جيرمان يحل ضيفاً على بايرن في مواجهة ثأرية

آخر الأحداث

>