غنابري يغيب عن مواجهة باريس سان جيرمان

سيغيب المهاجم الدولي سيرج غنابري عن مواجهة فريقه بايرن ميونيخ الألماني المرتقبة ضد باريس سان جيرمان في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بسبب معاناته من أوجاع في الحنجرة كما أعلن مدربه هانزي فليك الثلاثاء.

وقال فليك في المؤتمر الصحافي عشية المباراة المقررة الأربعاء "بالنسبة إلى سيرج، فهو يعاني من الآلام في الحنجرة وسيغيب أيضا".

وبغياب هداف الفريق روبرت ليفاندوفسكي، فإن فليك سيعتمد على الأرجح على التشكيلة ذاتها التي خاضت مباراة القمة في الدوري الألماني ضد لايبزيغ، على أن يشغل المهاجم الكاميروني اريك مكسيم تشوبو موتينغ مركز رأس الحربة، فيما يلعب لوروا سانيه والفرنسي كينغسلي كومان على الأطراف.

