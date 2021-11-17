غريزمان الموقوف سيغيب عن مواجهة ميلان

سيغيب الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان عن مباراة فريقه أتلتيكو مدريد ضد ميلان الإيطالي الأسبوع المقبل في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، لتنفيذه عقوبة إيقاف مباراتين، وفق ما أكد مصدر مقرب من النادي الإسباني لوكالة فرانس برس الأربعاء.

وطُرد غريزمان خلال الخسارة (3-2) أمام ليفربول في مدريد الشهر الماضي وعوقب بالإيقاف مباراتين، ونفذ أولهما في لقاء الإياب ضد الفريق الانكليزي الذي خسره أتلتيكو 2-صفر منذ قرابة الأسبوعين.

وأكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الأربعاء لنادي العاصمة الايقاف للمباراة الثانية، ليغيب بالتالي عن المباراة ضد ميلان في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في 24 الشهر الحالي.

ويصارع فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني مع بورتو البرتغالي على وصافة المجموعة الثانية، إذ يتقدم الأخير بنقطة واحدة عن منافسه الإسباني قبل جولتين من النهاية بينما يتذيل ميلان بنقطة يتيمة، فيما ضمن ليفربول الصدارة.

ويسافر بورتو الى أنفيلد الأسبوع المقبل قبل أن يستضيف أتلتيكو في الجولة الأخيرة، وسيكون غريزمان (30 عامًا) متاحًا حينها ولكن غيابه عن المباراة ضد ميلان سيشكل انتكاسة لفريقه.