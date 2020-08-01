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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

عودة غريزمان وديمبيلي إلى التدريبات الجماعية لبرشلونة

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عاد المهاجمان الفرنسيان أنطوان غريزمان وعثمان ديمبيلي للمشاركة في التدريبات الجماعية لفريقهما برشلونة الإسباني السبت بعد تعافيهما من الاصابة، بحسب ما أفاد النادي، قبل أيام من استئناف منافسات مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

AFP

وعاود النادي الكتالوني تدريباته هذا الأسبوع استعداداً لمواجهة ضيفه نابولي الإيطالي السبت المقبل في إياب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال (1-1 ذهاباً).

وتعرّض غريزمان لإصابة عضلية في فخذ الساق اليمنى خلال المباراة ضد بلد الوليد في 11 تموز/يوليو في المرحلة ما قبل الأخيرة من الدوري الإسباني الذي أحرز لقبه ريال مدريد. 

في المقابل، كان موسم ديمبيلي أكثر تعقيداً، إذ تعرض لإصابة في الفخذ الأيمن، وانتكس خلال التدريبات في الثالث من شباط/فبراير وخضع لعملية جراحية في 11 منه في فنلندا.

ونشر النادي اليوم عبر موقعه الالكتروني، صورة للنجمين الفرنسيين مرفقة بعبارة "الأخبار السارة اليوم تأتي من المهاجمين الفرنسيين عثمان ديمبيلي وأنطوان غريزمان، اللذين شاركا في التدريبات مع المجموعة وأنهيا قسما منها".

ومن غير المرجح أن يكون ديمبيلي حاضرا أمام نابولي نظرا لفترة ابتعادها الطويل عن الملاعب. 

إلى ذلك، نال مواطن غريزمان وديمبيلي، المدافع كليمان لانغليه، الضوء الأخضر بعد إبلاله من إصابة.

وأشار برشلونة الى ان المدافع "أكمل التدريب مع بقية زملائه في الفريق"، وبات مؤهلا لشغل مركز قلب الدفاع الى جانب جيرار بيكيه ضد نابولي.
 

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