صراع على الزعامة بين نوير وتير شتيغن

يصارع تير شتيغن الذي ثبت مكانته كأحد أفضل حراس العالم لإيجاد مكان له في التشكيلة الأساسية لمنتخب ألمانيا.

وقال بودو إيلغنر حارس ألمانيا السابق: "في العديد من الصفات والميزات التي تميز حراس المرمى في العصر الحديث، أعتبرهما متساويين".

ويرى الدولي الألماني السابق البالغ 53 عاماً أن الثنائي متشابه في "اللعب على الخط، المواجهات الفردية، شخصيتيهما وحتى في ركلات الترجيح". الا أن ايلغنر يعتبر أن نوير يتمتع بحضور أقوى "كقائد في منطقة جزاء فريقه".

بعد أعوام عدة كالحارس رقم 2 في المنتخب، نفذ صبر تير شتيغن في أيلول/سبتمبر الماضي. إذ أثار صخباً عندما صرح أنه لا يتفهم لماذا نوير، حارس ألمانيا الأول، لا يزال خياراً لا بديل عنه للمدرب يواكيم لوف.

ورد رئيس بايرن السابق أولي بكل صراحة وشراسة معتبراً أن تير شتيغن "ليس له الحق" في المطالبة بمركزه.

بات نوير (34 عاماً) ربما قريباً من نهاية مسيرته الدولية.

لذا ستكون الفرصة متاحة أمام تير شتيغن (28 عاماً) في مسابقة مهمة كدوري الأبطال لإظهار أنه الحارس الافضل.



"كالمقارنة بين ميسي ورونالدو"

يتفوّق نوير بدنياً (1,93 م) على مواطنه (1,87 م) ويستفيد من كل سنتمتر من جسمه لمضايقة اي مهاجم أو لاعب داخل المنطقة.

إذ يرى ايلغنر أن "الحارسين يستهلان الهجمة من منطقتيهما وكليهما جيدين في لعب دور اللاعب رقم 11 على أرض الملعب (بدلاً من الحارس أحيانا). إذ أن نوير لعب هذا الدور بشكل هائل الا أن تير شتغين الجديد بات أفضل من النسخة الأصلية (نوير)".

وقال المدافع بينديكت هوفيديس الذي اعتزل مؤخراً "إنها كالمقارنة بين (الأرجنتيني ليونيل) ميسي و(البرتغالي كريستيانو) رونالدو، كلاهما عظيمان".

لم يختبر تير شتيغن كثيراً في إياب ثمن النهائي أمام نابولي الايطالي السبت، إذ تفوّق عليه لورنتسو اينسيني في هدف من ركلة جزاء حيث فاز برشلونة بنتيجة 3-1.

قدم نوير مستوى مميزاً خلال فوز بايرن على تشيلسي الانكليزي حيث سقط مرة يتيمة أمام تسديدة تامي ابراهام القوية.

وفي الوقت الذي يتحدث النقاد عن الأخطاء التي وقع نوير ضحيتها في الأعوام الاخيرة، لاسيما عندما يخرج بشكل مبالغ فيه من منطقته، يتمتع بسمعة لا تشوبها شائبة في ألمانيا كالحارس الأول.

ويواجه الحارسان اختباراً هائلاً وصعباً الجمعة أمام طينة من أفضل المهاجمين في العالم.

إذ سيتواجه نوير مع ميسي والأوروغوياني لويس سواريز فيما يلتقي تير شتيغن مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف المسابقة هذا الموسم برصيد 13 هدفًا.

واعتبر ليون غوريتسكا لاعب خط وسط بايرن ميونيخ أن المانيا محظوظة بوجود كلا الحارسين.

إذ قال الثلاثاء "يمكنك القول إنهما أفضل حارسين في العالم".

وتابع "من الجيد تواجد (مانو) في الخلف، إذ يوفّر نوعاً من الأمان ولكن مارك-أندريه أصبح حارساً من الطراز العالمي".

