سيتي تواصل مع "كاس" لمواجهة احتمال استبعاده من دوري الأبطال

ويواجه سيتي الذي توج بثلاثية محلية غير مسبوقة في الموسم المنصرم، خطر الإبعاد عن دوري الأبطال بعدما فتح الاتحاد القاري (ويفا) تحقيقا في هذه القضية في آذار/مارس الماضي على خلفية شكوك بمخالفة نادي شمال إنكلترا لقوانين اللعب المالي النظيف.

وأعلن يويفا منتصف أيار/مايو الماضي أن نتائج التحقيق الذي أجراه، أرسلت إلى غرفة الحكم لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. وأشارت حينها صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إلى أن الاتحاد الأوروبي سيوصي باستبعاد سيتي، في حال ثبتت إدانته، من مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل (2019-2020) أو الذي يليه (2020-2021).

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية الخميس إلى أن مانشستر سيتي تواصل مع محكمة التحكيم الرياضي ("كاس") بشأن احتمال لجوء الاتحاد القاري إلى استبعاده من المسابقة القارية الأهم.

ويتوقع على نطاق واسع أن تثبت غرفة الحكم استنتاجات رئيس المحققين وهو ايف لوتيرم في هذه القضية، والذي تشير التقارير إلى أنه أوصى باستبعاد سيتي عن دوري الأبطال.



