سحب قرعة الدور التمهيدي الثالث في دوري الأبطال

من قبل AFP August 31, 2020 16:18 سحبت قرعة الدور التمهيدي الثالث ضمن النسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2020-2021، الاثنين في مقر الاتحاد القاري في مدينة نيون السويسرية.