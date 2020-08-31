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الدوري الفرنسي
دوري أبطال أوروبا

سحب قرعة الدور التمهيدي الثالث في دوري الأبطال

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سحبت قرعة الدور التمهيدي الثالث ضمن النسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2020-2021، الاثنين في مقر الاتحاد القاري في مدينة نيون السويسرية.

AFP

وقسمت القرعة الفرق المشاركة على مسارين وجاءت على النحو التالي.

مسار الأبطال:

فيرينتسفاورش (المجر) - دينامو زغرب (كرواتيا)

قره باغ (أذربيجان) - مولده (النرويج)

أومونيا نيقوسيا (قبرص) - النجم الأحمر بلغراد (صربيا)

ميدتيلاند (الدنمارك) - يونغ بويز (سويسرا)

ماكابي تل أبيب (اسرائيل) - دينامو بريست (بيلاروس)

مسار الدوري:

باوك (اليونان) - بنفيكا (البرتغال)

دينامو كييف (أوكرانيا) - ألكمار (هولندا)

غنت (بلجيكا) - رابيد فيينا (النمساوي)
                  
تقام المباريات في 15 و16 ايلول/سبتمبر ويتأهل الفائزون إلى الدور الفاصل.

تقام المواجهات من مباراة واحدة وليس ذهاب واياب، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.
 

دوري أبطال أوروبا
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