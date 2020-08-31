وقسمت القرعة الفرق المشاركة على مسارين وجاءت على النحو التالي.
مسار الأبطال:
فيرينتسفاورش (المجر) - دينامو زغرب (كرواتيا)
قره باغ (أذربيجان) - مولده (النرويج)
أومونيا نيقوسيا (قبرص) - النجم الأحمر بلغراد (صربيا)
ميدتيلاند (الدنمارك) - يونغ بويز (سويسرا)
ماكابي تل أبيب (اسرائيل) - دينامو بريست (بيلاروس)
مسار الدوري:
باوك (اليونان) - بنفيكا (البرتغال)
دينامو كييف (أوكرانيا) - ألكمار (هولندا)
غنت (بلجيكا) - رابيد فيينا (النمساوي)
تقام المباريات في 15 و16 ايلول/سبتمبر ويتأهل الفائزون إلى الدور الفاصل.
تقام المواجهات من مباراة واحدة وليس ذهاب واياب، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.