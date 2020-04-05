زيكو يرشح أتالانتا وأتلتيكو مدريد للتويج بدوري أبطال أوروبا



توقع الأسطورة البرازيلية زيكو أن تشهد منافسات دوري أبطال أوروبا في حال استكمال الموسم الحالي مفاجآت جديدة بعد خروج حامل اللقب ووصيفه من ثمن النهائي.

وقال زيكو في مقابلة مع لاغازيتا ديلو سبورت: "الآن دييغو سيميوني من بين المرشحين، لأنك عندما تتغلب على البطل فيمكنك الذهاب لأبعد الحدود".

وأخرج أتلتيكو مدريد الإسباني حامل اللقب ليفربول الإنكليزي بعدما انتصر عليه ذهاباً 1-0 وإياباً 3-2 (بعد التمديد).

ومن بين الفرق الإيطالية توقع زيكو أن يكون أتالانتا منافساً شرساً على اللقب: "يلعبون كرة قدم رائعة ويملكون تشكيلة قوية للغاية، يمكن أن أراهم في النهائي"، معتقداً أنّ الفوز على أتالانتا يبدو صعباً، كما أشار إلى أنّ مانشستر سيتي الإنكليزي يملك حظوظاً كبيرة في الوصول للنهائي.

وأوضح زيكو أنه معجب بأساليب لعب الألماني يورغن كلوب مع ليفربول وغوارديولا مع مانشستر سيتي وساري مع يوفنتوس مفضلاً الفلسفة الهجومية.

وتوقفت مسابقة دوري أبطال أوروبا عقب تفشي وباء كورونا كما أجل الاتحاد الأوروبي جميع مسابقاته مؤقتاً.

