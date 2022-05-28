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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يطوّع الأرقام وأنشيلوتي يعتلي عرش المدربين الأكثر فوزاً باللقب

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حصد ريال مدريد اللقب الـ14 له في دوري أبطال أوروبا بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المتخصص برفع أمجد الكؤوس، وذلك بتخطي ليفربول 1-0 في نهائي باريس 2022.

Reuters

وبات في رصيد كارلو أنشيلوتي رابع لقب في بطولة دوري أبطال أوروبا متصدراً أكثر المدربين تتويجاً.

وانفرد أنشيلوتي بالرقم القياسي لعدد ألقاب المدربين على الصعيد الأوروبي بشكل عام، باحتساب كأس السوبر الأوروبية، برصيد 7 ألقاب متخطياً السير أليكس فيرغوسون والإيطالي جوفاني تراباتوني.

بينما خسر الألماني يورغن كلوب 4 من المباريات النهائية الـ 5 التي خاضها في المسابقات الأوروبية ككل، 3 أبطال (1 مع دورتموند  و2 مع ليفربول وخسرة الدوري الأوروبي مع ليفربول).

وبات ريال مدريد أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا بعد خسارته 3 مباريات في الإدوار الإقصائية، مع باريس سان جيرمان وتشيلسي ومان سيتي.

في المقابل أصبح ليفربول رابع فريق يخسر النهائي مرتين أمام ريال مدريد بعد ريمس ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد.

وبحسب أوبتا ومنذ بداية حساب البيانات موسم 2003-2004، ثيبو كورتوا أكثر من تصدّى للكرات في نهائي دوري أبطال أوروبا (9) وأكثر من تصدّى في موسم واحد بالمسابقة (59).

وفينيسيوس هو أول لاعب برازيلي يسجل هدف الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد جوليانو بيليتي في عام 2006، وكذلك في سان دوني وأيضًا ضد خصم إنكليزي (أرسنال).

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