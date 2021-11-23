English
العربية
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يسعى للثأر من شيريف وضمان التأهل

من قبل

يأمل ريال مدريد الإسباني في إصابة عصفورين بحجر واحد، عندما يحل ضيفاً على شيريف تيراسبول المولدوفي الأربعاء في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا.

Reuters

بحال فوز الفريق الملكي، سيثأر لخسارته الصادمة ذهاباً 1-2 في عقر داره أمام الفريق المتواضع قارياً، كما سيضمن بطاقة العبور إلى ثمن النهائي.

يتصدّر رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بتسع نقاط، بفارق نقطتين عن إنتر الإيطالي وثلاث عن شيريف، فيما يتذيل شاختار الأوكراني الترتيب بنقطة يتيمة.

وسيضمن ريال صدارة المجموعة بحال فوزه وعدم فوز إنتر على شاختار.

أما الفريق الإيطالي، فسيضمن العبور بحال فوزه على شاختار وعدم فوز شيريف على ريال مدريد. واللافت أن شيريف الذي حقق بداية رائعة بفوزين قبل عودته إلى أرض الواقع بخسارتين توالياً، يمكنه ضمان التأهل بحال فوزه على مدريد وخسارة إنتر أمام شاختار.
 

شاختار دونيتسك دوري أبطال أوروبا إنتر ميلان ريال مدريد الإسباني شيريف تيراسبول
السابق مبارزة جديدة بين مانشستر سيتي
اقرأ
مبارزة جديدة بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان على الصدارة
التالي راموس ضمن قائمة باريس سان جيرم
اقرأ
راموس ضمن قائمة باريس سان جيرمان للمرة الأولى

آخر الأحداث

>