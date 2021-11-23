ريال مدريد يسعى للثأر من شيريف وضمان التأهل

بحال فوز الفريق الملكي، سيثأر لخسارته الصادمة ذهاباً 1-2 في عقر داره أمام الفريق المتواضع قارياً، كما سيضمن بطاقة العبور إلى ثمن النهائي.

يتصدّر رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بتسع نقاط، بفارق نقطتين عن إنتر الإيطالي وثلاث عن شيريف، فيما يتذيل شاختار الأوكراني الترتيب بنقطة يتيمة.

وسيضمن ريال صدارة المجموعة بحال فوزه وعدم فوز إنتر على شاختار.

أما الفريق الإيطالي، فسيضمن العبور بحال فوزه على شاختار وعدم فوز شيريف على ريال مدريد. واللافت أن شيريف الذي حقق بداية رائعة بفوزين قبل عودته إلى أرض الواقع بخسارتين توالياً، يمكنه ضمان التأهل بحال فوزه على مدريد وخسارة إنتر أمام شاختار.

