ريال مدريد وتشيلسي| أبرز الأرقام قبل المواجهة المرتقبة

يستقبل ريال مدريد مساء اليوم الثلثاء تشيلسي في ذهاب نصف نهائي دوري أوروبا في مباراة مرتقبة سيسعى فيها النادي الملكي المثقل بالإصابات لكسب الأسبقية ووضع قدم في نهائي المسابقة التي يحمل الرقم القياسي بعدد ألقاب الفوز بها، في حين سيحاول تشيلسي الذي رفع سقف الطموحات منذ قدوم المدرب الألماني توماس توخيل إليه العودة بنتيجة جيدة من معقل النادي الملكي.

أبرز الأرقام والإحصائيات قبل المواجهة المرتقبة:



• ستكون هذه المواجهة الأوروبية الرابعة بين الفريقين، 1971 نهائي كأس الكؤوس (مباراتان) – 1998 كأس السوبر الأوروبي.

• واجه ريال مدريد تشيلسي دون تحقيق الفوز أكثر من أي منافس آخر (تعادل مرة وخسر مرتين).

• ستكون هذه المواجهة الـ163 بين فريقين إسباني وإنكليزي في دوري الأبطال (الأكثر بين دولتين)، فازت الفرق الإنكليزية في 4 من آخر 7 ضد الفرق الإسبانية (تعادلان وخسارة)، وهو ضعف ما حققته الفرق الإنكليزية في 20 مواجهة قبل ذلك (فاز مرتين، تعادل 7 مرات وخسر 11مرة)

• يشارك تشيلسي في نصف نهائي دوري الأبطال للمرة الـ8، أكثر فريق إنكليزي يصل لهذا الدور، فيما وصل ريال مدريد لهذا الدور للمرة الـ14 كأكثر فريق في البطولة.

• خسر تشيلسي مباراة الذهاب مرةً واحدة في 7 مشاركات سابقة (فاز مرتين وتعادل 4 مرات)، فيما فاز ريال مدريد في 9 من آخر 10 مباريات ذهاب في الأدوار الإقصائية (خسرة مرة واحدة)، مسجلاً هدفين على الأقل في 8 من هذه المباريات.

• زين الدين زيدان وتوماس توخيل من بين 24 مدرباً دربوا في 15 مباراة أو أكثر في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال. زيدان حقق أعلى نسبة انتصارات في هذا الدور (بالتساوي مع لويس إنريكي – 67%) فيما يمتلك توخيل سابع أعلى نسبة انتصارات (53%).

• يعتبر ريال مدريد أكثر فريق واجهه توماس توخيل دون أن يتعرض للخسارة أمامه في دوري الأبطال (فاز مرة وتعادل 3 مرات)، المدرب الوحيد الذي لم يخسر ضد ريال مدريد في 4 مباريات بالبطولة جيرارد هولييه (فاز مرتين وتعادل مرتين).

• ساهم حكيم زياش في إحراز 6 أهداف في 7 مباريات بدأها كأساسي في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال (سجل 4 صنع 2)، وسجل في أول مباراتين ضد ريال مدريد مع اياكس. آخر لاعب سجل في أول 3 مباريات ضد ريال مدريد في البطولة هو لوشيو 2002-2007.

• اهتزت شباك حارس تشيلسي إدوارد ميندي مرتين فقط في أول 9 مباريات بدوري الأبطال – الرقم القياسي لعدد الأهداف المستقبلة في أول 10 مباريات بالبطولة مسجل باسم كيلور نافاس بين 2014 و2016 مع ريال مدريد (هدفين).

