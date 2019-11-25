رونالدو يرد على ساري "لقد عدت"

وخالف: "سي آر 7" تصريحات مدربه ماوريتسيو ساري التي كان أدلى بها خلال المؤتمر الصحافي عشية المباراة المرتقبة، ومفادها أنّ مشاركة رونالدو الثلاثاء تخضع لتقييم لياقته البدنية بعد تعرضه لإصابة في الركبة.

غير أنّ رونالدو (34 عاماً) عبر عن حرصه على اللعب من خلال نشره صورة على "تويتر" أرفقها بالتعليق التالي "لقد عدت"، واتبعها برموز تعبيرية عن عضلات زنده.

ويملك النجم البرتغالي تاريخاً طويلاً بمواجهة أتلتيكو إذ يتذكر عشاق الروخيبلانكوس أنّ رونالدو وبعد خسارة يوفنتوس في مدريد بهدفين نظيفين في ذهاب دور الـ 16 للمسابقة القارية، رد بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في الإياب في تورينو الموسم الفائت.

ولم يلعب رونالدو السبت أمام أتالانتا في مباراة ضمن الدوري المحلي انتهت بفوز "السيدة العجوز" 3-1 بفضل ثنائية للأرجنتيني غونزالو هيغواين وهدف ثالث لمواطنه باولو ديبالا.

