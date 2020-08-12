ديمبيلي في قائمة برشلونة

وغاب لاعب خط الوسط الهجومي عن 40 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم بسبب الإصابات، إلا أنه سيسافر مع رفاقه إلى البرتغال، رغم أنه لم يحصل بعد على الضوء الأخضر من الفريق الطبي لخوض المباريات حسب ما أشار النادي الكاتالوني في بيان.

ويلتقي برشلونة مع بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في الدور ربع النهائي الجمعة بنظام الإقصاء من مباراة واحدة الذي ستستكمل فيه البطولة.

وعانى ديمبيلي من إصابة بقطع في وتر فخذه الأيمن خضع على إثرها لعملية جراحية في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت ومن إصابة أخرى في فخذه عندما عاد إلى التمارين في شباط/فبراير وخضع لجراحة حيث قُدّرت فترة غيابه بستة أشهر انتهت الأسبوع الفائت.

وقال المدرب كيكي سيتيان قبل مباراة نابولي في إياب ثمن النهائي الأسبوع الفائت "التدريبات التي كان قادرا على القيام بها مع المجموعة قليلة جدا، والحقيقة هي أنها كانت ستتطلب مخاطرة كبيرة جدا. لا يملك حتى الآن ثقة كبيرة لذا أعتقد أنه من الافضل ألا يتم اختياره في قائمة" مباراة نابولي.

وتابع "سنرى ما سيحصل اعتبارا من الأسبوع المقبل، عندما نذهب إلى البرتغال، هو سيأتي معنا أنا متأكد".