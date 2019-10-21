دوري أبطال أوروبا: مانشسر سيتي ليس حاسما بما فيه الكفاية

أكد الاسباني بيب غوارديولا أن فريقه مانشستر سيتي بطل انكلترا في الموسمين الماضيين ليس قويا كفاية بعد على المستويين الهجومي والدفاعي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى في تاريخه.

ويُعتبر سيتي من أبرز الاندية المرشحة للفوز باللقب القاري في الموسم الرابع لغوارديولا وبعد مضي أكثر من عشرة أعوام على الاستثمارات الكبيرة التي قامت بها شركة أبو ظبي المالكة.

مع ذلك، يعتقد الاسباني الذي توج بلقب دوري الابطال مع برشلونة مرتين كمدرب عامي 2009 و2011 ومرة كلاعب عام 1992، أن مانشستر سيتي سيُعاقب في الادوار المقبلة من المسابقة القارية في حال استمر في تقديم المستويات المتفاوتة التي أظهرها في الدوري المحلي مع انطلاق الموسم.

وقال ابن الـ48 عاما "نهدر العديد من الفرص في الثلث الاخير من الملعب ولا يجب أن يحصل ذلك إذا ما أردنا أن نكون حاسمين. يتحدث الناس عن أن دوري الابطال هو الهدف لكننا لسنا جاهزين بعد".

وحقق النادي الازرق لمدينة مانشستر فوزين من مباراتين في مستهل مشواره القاري هذا الموسم ويستضيف الثلاثاء أتالانتا الايطالي الذي يخوض أول مواسمه في دوري الابطال، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة.

وتابع مدرب بايرن ميونيخ الالماني السابق "عليك أن تكون قويا داخل المنطقتين في هذه المسابقة، الامر الذي لا ينطبق علينا هذا الموسم. بالطبع لا زال لدينا الوقت".

وتعرض سيتي لنكسة قوية مع انطلاق الموسم في خط الدفاع بإصابة كل من جون ستونز والفرنسي أيميريك لابورت، ومني بهزيمتين مفاجئتين أمام كل من نوريتش وولفرهامبتون في مبارياته التسع الاولى في البرميرليغ أدت الى احتلاله المركز الثاني بفارق ست نقاط عن ليفربول المتصدر حامل لقب دوري الابطال.

ويعتقد غوارديولا أن من مسؤولية فريقه أن يعرف كيف يهاجم كمجموعة واحدة للحد من الفشل في خط الدفاع.

وقال "عندما تلعب جيدًا، تدافع أقل. حين لا نبني الهجمات بشكل جيد ونلعب بطريقة سيئة، سنستقبل الاهداف (...) لذلك فان الامرين مرتبطين. لا يكفي أن تلعب جيدًا في جانب واحد. عندما يكون ضغطنا عاليا وقويا، لا يتهدد مرمانا كثيرا".

وستكون الخيارات في خط الدفاع متاحة بشكل أكبر أمام غوارديولا امام أتالانتا، بعد عودة كل من الارجنتيني نيكولاس اوتاميندي وكايل ووكر الى التمارين بعد غيابهما عن الفوز على كريستال بالاس 2-صفر في الدوري السبت، فيما قد يشارك جون ستونز أساسيا للمرة الاولى منذ خمسة أسابيع.