دوري أبطال أوروبا: كلوب عن ليفربول "الربيع آت ونحن في مسابقتين"

وإضافة الى المسابقة القارية، يتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز بفارق نقطتين عن حامل اللقب مانشستر سيتي (مع مباراة مؤجلة للأخير)، وهو يبحث عن لقبه الأول في بطولة إنكلترا منذ العام 1990.

وقال كلوب الذي قاد الفريق في الموسم الماضي الى نهائي دوري الأبطال (خسر أمام ريال مدريد 1-3) "هذه أوقات جيدة جدا. نستيقظ كل صباح والطقس جيد، وهذا أمر نادر الحدوث (في إنكلترا). الطقس خارجا دافئ، الربيع آت، ونحن في مسابقتين كبيرتين، وعلينا الاستفادة من هذا الوضع".

أضاف "لم ينته الموسم بعد، لم ينته تطورنا. نريد أن ندون بعض الأمور على أوراق هذا الموسم"، معتبرا أن الفريق في وضع "ناري" حاليا.

وخاض ليفربول منافسة صعبة في دوري الأبطال هذا الموسم، اذ تأهل عن مجموعة قوية ضمت باريس سان جرمان الفرنسي ونابولي الإيطالي والنجم الأحمر بلغراد الصربي، وأقصى بايرن ميونيخ الألماني في ثمن النهائي.

وأوقعت القرعة ليفربول في هذه المرحلة بمواجهة منافس يعد نظريا الأسهل في دورٍ يضم ثلاثة فرق إنكليزية أخرى (سيتي وتوتنهام ومانشستر يونايتد)، إضافة الى برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وأياكس الهولندي.

وسبق لليفربول أن واجه بورتو في ثمن نهائي الموسم الماضي في دوري الأبطال، وسحقه 5-صفر في بورتو ذهابا قبل التعادل سلبا في إنكلترا.

على رغم ذلك، شدد كلوب على أن المواجهة المقبلة لفريقه المتوج بخمسة ألقاب في المسابقة القارية الأم آخرها عام 2005، لن تكون سهلة.

وأوضح "الناس يقولون العديد من الأمور (...) ينظرون فقط الى الأرقام والأسماء (في صفوف الفريق المنافس)، أمور كهذه. الناس الذين لديهم فكرة واضحة عن كرة القدم لا يريدون مواجهة بورتو، هذه هي الحقيقة".

وأضاف "لكن أحدا لم يكن يرغب بمواجهة ليفربول أيضا".

وعلى رغم غياب الظهير الاسكتلندي أندرو روبرتسون وتفضيل كلوب عدم المجازفة بإعادة المدافع جو غوميز الى التشكيلة بعد غيابه المطول بسبب كسر في الساق، أكد المدرب الألماني أن أغلى مدافع في العالم الهولندي فيرجيل فان دايك وزملاءه قادرون على الإمساك بالجانب الدفاعي.

واعتبر فان دايك من ناحيته أن لاعبي ليفربول سيشعرون بالفخر حتى في حال لم يتمكنوا من إنهاء الموسم وبحوزتهم لقب طال انتظاره في بطولة إنكلترا.

وقال "الجميع يحلمون بذلك ومن سوء حظنا أن ثمة فريقا آخر في الدوري الممتاز يقدم أداء مذهلا أيضا"، في إشارة الى حامل اللقب سيتي.

وتابع "بالنسبة للمتابعين المحاديين، الدوري الممتاز بطولة رائعة لمشاهدتها، ومن الجيد رؤية فريقين جيدين يتنافسان على اللقب. آمل في أن نحقق أمرا رائعا في نهاية الموسم، لكن في أي حال ستكون رؤوسنا مرفوعة".