دوري أبطال أوروبا: كاين المصاب يتعهد بالعودة "أقوى من أي وقت مضى"

وأصيب كاين، هداف مونديال روسيا 2018، بعد أقل من ثلث ساعة على انطلاق الشوط الثاني، عندما حاول قطع تمريرة من لاعب سيتي فابيان ديلف. وخرج المهاجم البالغ 25 عاما من أرض الملعب بمساعدة أفراد من الجهاز الطبي لفريقه، ولم يتمكن من أن يلقي بوزنه على القدم اليسرى.

وأعادت هذه الصورة الى الأذهان إصابة سابقة تعرض لها كاين في الكاحل نفسه، واضطرته للابتعاد لنحو شهر في وقت سابق هذا العام. ولم يخف مدرب توتنهام الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو خشيته من أن تنهي الإصابة موسم كاين في وقت مبكر، بينما فريقه في أمس الحاجة إليه.

وسينتظر الفريق الطبي لتوتنهام تراجع التورم في كاحل كاين، قبل إخضاعه غدا الخميس لفحوص لتحديد طبيعة إصابته ومدة الغياب.

وأعرب قائد منتخب "الأسود الثلاثة" عبر حسابه على تويتر الأربعاء، عن خيبة أمله من خروجه مصابا في الأمس، معتبرا أن كل نكسة "هي فرصة للعودة بشكل أقوى من أي وقت مضى".

وهنأ كاين زملاءه الذين تمكنوا من الفوز بالمباراة بفضل هدف الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين في الدقيقة 78، والذي منح لاعبي الفريق اللندني أفضلية العبور الى الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخهم، قبل مباراة الإياب التي يستضيفها سيتي الأربعاء المقبل.

كما يتوقع أن تثير إصابة كاين قلق مدرب المنتخب الإنكليزي غاريث ساوثغيت، والذي يستعد لخوض الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية ضد هولندا في السادس من حزيران/يونيو المقبل.