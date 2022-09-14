دوري أبطال أوروبا: فتح إجراء تأديبي بحق مارسيليا وفرانكفورت

وقال الاتحاد القاري في بيان إنه سيتعين على الناديين الرد على "إلقاء المقذوفات" و"إشعال القنابل الدخانية"، وخصوصا استخدام الليزر و"المشاكل" التي تسبب فيها أنصار مرسيليا، وكذلك "الإهانة" و"السلوك العنصري" من جانب جماهير فرانكفورت.

وأضاف يويفا الذي فتح إجراءات مماثلة الأسبوع الماضي بعد الاشتباكات بين أنصار فريقي نيس الفرنسي وكولن الألماني في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة كونفرنس ليغ، إن "الهيئات التأديبية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ستصدر عقوباتها في الوقت المناسب".

وأصيب مشجع ألماني مساء الثلاثاء في مرسيليا بنيران قنبلة دخان في المدرجات وتم اعتقال 17 شخصاً على هامش المباراة التي انتهت بفوز فرانكفورت (1-صفر)، وذلك حسب ولاية أمن بوش-دو-رون.

في المقابل، أوضحت ولاية الأمن أن "المشجعين الألمان قاموا بتأدية التحية النازية في مدرجات الزوار"، مضيفًا أنه تم تقديم بلاغ بذلك إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

من جهته، اعترف مرسيليا في بيان صحافي الأربعاء "بإلقاء القنابل الدخانية وعبوات نارية في القطاع الشمالي الغربي من الاستاد"، قائلا "تأسف" للتصرفات غير المسؤولة لعدد قليل من الأفراد" على الرغم من العمل الوثيق مع السلطات و"مجموعات المشجعين".

وتابع النادي المتوج بلقب المسابقة عام 1993 "مثل هذا السلوك يتجاوز المفهوم: أبعد من كونه خطيرًا، فهو يشوه صورة النادي وأنصاره والجو الفريد الذي يميز ملعبنا".

وختم "نؤكد من جديد التزامنا بالعمل مع السلطات العامة لتحديد هوية هؤلاء الأفراد ولضمان منع مثل هذه الحوادث بشكل نهائي في ملعبنا".

