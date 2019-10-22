دوري أبطال أوروبا: غياب رويس وألكاسير عن دورتموند وعودة سانشو



لكن الفريق الأصفر استرد لاعبه الشاب الإنكليزي جايدون سانشو الذي أبعد عن المجموعة لأسباب تأديبية السبت الماضي. ويعود سانشو (19 عاما) لتشكيلة فريقه بعدما كان قد أوقف من قبل إدارة فريقه في الدوري المحلي لعودته متأخراً إلى ألمانيا بعدما كان في عداد منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2020، حيث تم تغريمه بمبلغ 86 ألف يورو (95 ألف دولار).

وقدم سانشو أداء لافتا في الدوري المحلي بتسجيله ثلاثة أهداف وقيامه بستة تمريرات حاسمة خلال سبع مباريات.

ورغم سفره مع فريقه إلى إيطاليا، فإن مشاركة حارس المرمى السويسري رومان بوركي الذي يتعافى من إصابة في ركبته غير واردة، إذ لم يحصل على الضوء الأخضر حسبما أعلن فريقه الاثنين.

ولم يحدد دورتموند سبب غياب رويس، لكن قائد الفريق البالغ من العمر 30 عاما، صاحب خمسة أهداف في الدوري الألماني هذا الموسم، آخرها السبت في مرمى مونشنغلادباخ المتصدر، لعب السبت وهو مصاب بالرشح دون أن يمنعه ذلك من تسجيل هدف الفوز ضد مونشنغلادباخ.

فيما يعاني ألكاسير (خمسة أهداف أيضا) من مشكلة عضلية في ربلة الساق، وهو يغيب عن الملاعب منذ 28 أيلول/سبتمبر الماضي.