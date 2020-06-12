دوري أبطال أوروبا سيلعب من مرحلة واحدة في لشبونة (بيلد)

وأوضحت "بيلد" في موقعها الرسمي أنّ الأمر ذاته سيعتمد في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، على أن تكون كولن الألمانية المدينة المضيفة لما تبقى من مباريات، مع اعتماد مواجهة اقصائية واحدة عوضاً عن الذهاب والإياب اعتباراً من الدور ربع النهائي في المسابقتين.

وما يعزز حظوظ لشبونة باستضافة الدورة المصغرة من المسابقة القارية الأم، أنّ البرتغال التي استأنفت بطولتها المحلية في أوائل الشهر الحالي خلف أبواب موصدة، كانت من أقل الدول الأوروبية تضرراً بفيروس "كوفيد-19" ولم يبق لديها أيّ ممثل في البطولة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي (ويفا) الخميس أنّ نظام وروزنامة دوري الأبطال لهذا الموسم، سيكونان على جدول أعمال اجتماعه الحاسم يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

كما ستتم المصادقة على المدن المضيفة لكأس أوروبا التي تأجلت بسبب فيروس "كوفيد-19" إلى العام المقبل، وذلك خلال اجتماع عبر مؤتمر بالفيديو للجنة التنفيذية للهيئة القارية.

ولا تزال إسطنبول رسمياً، أقله حتى الآن، مسرحاً لنهائي دوري الأبطال هذا الموسم، لكن الوباء غيّر الوضع وتطرقت وسائل الإعلام إلى مدن فرانكفورت ولشبونة ومدريد وموسكو كبدائل محتملة.

وبحسب وسائل الإعلام، يمكن للاتحاد الأوروبي للعبة أن يتصوّر نظاماً مكثفاً للمباريات المتبقية في المسابقة من خلال خوضها بملعب واحد وبنظام المباراة الواحدة اعتباراً من الدور ربع النهائي، مع جمع الفرق الثمانية المتأهلة في مدينة واحدة.

ولحظة توقف النشاط الكروي بسبب وباء "كوفيد-19" في آذار/مارس الماضي، كانت مسابقة دوري أبطال أوروبا في دور ثمن النهائي، مع ضمان أربعة فرق بلوغها ربع النهائي هي أتلتيكو مدريد الإسباني وأتالانتا الإيطالي ولايبزيغ الألماني وباريس سان جرمان الفرنسي.

وتبقى أربع مباريات من ذهاب ثمن النهائي: يوفنتوس الإيطالي وليون الفرنسي (صفر-1 ذهاباً)، برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي (1-1)، ومانشستر سيتي الإنكليزي وريال مدريد الإسباني (2 - 1)، وبايرن ميونيخ الألماني وتشيلسي الإنكليزي (3-صفر).



