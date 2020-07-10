دوري أبطال أوروبا: سحب قرعة الدورين ربع ونصف النهائي

متابعة - أحمد النفيلي

أخيراً وبعد طول انتظار عادت عجلة المسابقة القارية الأم دوري أبطال أوروبا إلى الدوران بعد مضي أربعة أشهر من التوقف حيث سحبت الجمعة قرعة الدورين ربع ونصف النهائي في مدينة نيون السويسرية.

وأسفرت القرعة التي قام بشرحها من جورجيو ماركتي نائب الأمين العام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والنجم البرتغالي السابق باولو سوزا عن التالي

ربع النهائي

1. المتأهل من ثمن النهائي بين ريال مدريد ومانشستر سيتي مع الفائز من ثمن النهائي بين ليون ويوفنتوس

2. لايبزيغ مع أتلتيكو مدريد

3. المتأهل من ثمن النهائي بين نابولي وبرشلونة مع المتأهل من ثمن النهائي بين بايرن ميونيخ وتشيلسي.

4. أتالانتا مع باريس سان جيرمان

نصف النهائي

• الفائز من المباراة الأولى مع الفائز من مباراة ربع النهائي الثالثة.

• الفائز من لقاء ربع النهائي الثاني مع الفائز من ربع النهائي الرابع.

النهائي

الفائز من نصف النهائي الثاني سيكون هو الفريق المضيف والفائز من نصف النهائي الأول سيكون هو الفريق الزائر.

وجاءت مراسم سحب القرعة فريدة من نوعها إذ أقيمت بشكل افتراضي حيث شارك فيها عبر الظهور بتقنية الاتصال بالفيديو كل من كيليني ونيدفيد ممثلين عن يوفنتوس.

ممثلو الأندية يتحدثون بتقنية الفيديو

وقال كيليني مدافع فريق السيدة العجوز الصلد إنه تعامل مع الجائحة بشكل جيد يحافظ على لياقته البدنية حيث قام بالتدريب مع إبنته من جانبه شارك عن بعد أيضاً جونينيو ممثلاً عن فريق ليون حيث قال إن استعدادات ليون بالتأكيد مختلفة بسبب إنهاء الدوري الفرنسي إثر جائحة كوفيد 19 إلا أن الفريق لديه تطلعات كبيرة لإتمام جاهزيته وسيلعب عدد من المباريات التجريبية للاستعداد لإياب ثمن النهائي.

ونيابة عن بايرن ميونيخ تحدث جيوفاني ألبير مهاجم العملاق البافاري السابق وأحد كبار نجومه مؤكداً أن بايرن بعد حسم لقب البوندسليغا يسعى لاستكمال تفوقه والمنافسة بقوة على لقب دوري الابطال والتي ستكون قاعدة الانطلاق فيها مواجهة تشيلسي في إياب ثمن النهائي.

وأخيراً تحدث غويليرمو أمور ممثل نادي برشلونة حيث أوضح أن فريقه ينافس في الدوري ولديه رغبة في إنهاء الموسم على أفضل وجه ممكن ولذلك فالعملاق الكاتالوني يولي اهتماماً كبيراً بمواجهة نابولي في إياب ثمن النهائي.

من جانبه شكر جورجيو ماركتي تركيا بسبب موافقتها على تأجيل استضافة اسطنبول لنهائي البطولة إلى الموسم القادم (2020-2021). وتحدث النجم البرتغالي السابق باولو سوزا الذي سحب القرعة قائلاً إن إقامة الأدوار النهائي في البرتغال يؤكد قدرة بلاده على استضافة أهم الأحداث الرياضية فيها بسبب منشئاتها والتجهيزات المتوفرة فيها مضيفة أن هذا يعد أفضل تحفيز للأندية البرتغالية للمنافسة على لقب دوري الأبطال واستعادة تألقها في المواسم القادمة.

قرار تاريخي

وأجبرت جائحة فيروس كورونا المستجد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" على أن تكون النسخة الحالية من دوري الأبطال تاريخية بكل معنى الكلمة حيث أنها ستكون المرة الأولى التي تقام فيها الأدوار النهائية في البطولة بنظام الدورة الدورة المجمعة، إذ ستسضيف البرتغال مباريات الدورين ربع و نصف النهائي إضافة إلى المباراة النهائية.

وقرر يويفا إقامة مباريات الدورين ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية على الملعبين الخاصين بناديي بنفيكا "استاديو دا لوش" وسبورتينغ "استاديو جوزيه ألفالادي". وسبق أن استضاف الأول الذي يتسع لـ65 ألف متفرج نهائيي كأس أوروبا 2004، ونهائي دوري الأبطال 2014.

وكانت حظوظ البرتغال مرتفعة في استضافة المسابقة نظرا لعدم تأثرها بشكل كبير بـ"كوفيد-19" مقارنة بغيرها من دول غرب أوروبا، إضافة إلى خروج أنديتها من المسابقة.

لكن الوضع تغير بشكل كبير في الأسابيع القليلة الماضية، ما دفع السلطات إلى تشديد إجراءات الإغلاق في لشبونة حيث قررت أن تفرض اعتبارا من بداية الشهر الحالي إجراءات عزل في 19 من أحياء الضواحي، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

استكمال الدور ثمن النهائي

وأكد الاتحاد القاري أنّ مباريات الاياب المتبقية من الدور ثمن النهائي ستقام في ملاعب الأندية الخاصة بها وليس في ملاعب محايدة في البرتغال.

ويستكمل دور الـ16 في السابع والثامن من آب/أغسطس، على أن يقام الدور ربع النهائي بين 12 و15 منه، نصف النهائي في 18 و19 منه، والمباراة النهائية في 23 منه.

فرق حسمت تأهلها لربع النهائي

وكانت أندية أتلتيكو مدريد وباريس سان جيرمان وأتالانتا إضافة إلى لايبزيغ قد تأهلت إلى الدور ربع النهائي خيث لعبت مبارياتها في إياب ثمن النهائي قبل يوقف أن يويفا جميع مسابقاته بسبب كوفيد 19.

وتألقت الأندية المتأهلة بشكل لافت قبل التوقف إذ أطاح أتلتيكو مدريد بليفربول حامل اللقب عقب الفوز عليه في مجموع نتيجتي الذهاب والعودة (4-2) أما أتالانتا فقد اكتسح فالنسيا في مجموع نتيجتي مباراتي الذهاب والعودة (8-4) وأطاح عملاق فرنسا باريس سان جيرمان ببوروسيا دورتموند بالخسارة ذهاباً (2-1) ثم الفوز إيابا (2-0).

لايبزيغ بدورة حقق تأهلاً تاريخياً إلى ربع النهائي عقب الفوز على توتنهام في لندن (1-0) ثم كرر الفوز على ملعبه في ألمانيا بثلاثية نظيفة.

وتتبقى أربعة مباريات في الدور ثمن النهائي هي كالتالي

• يوفنتوس سيستضيف ليون وكانت مباراة الذهاب قد انتهت على وقع فوز الفريق الفرنسي بهدف دون رد.

• مانشستر سيتي سيلتقي على ملعبه في إنكلترا مع ريال مدريد وكانت مباراة الذهاب قد شهدت مفاجئة كبيرة بفوز سيتي على أرض الفريق الملكي بهدفين مقابل هدف.

• بايرن ميونيخ سيستضيف تشيلسي وكان لقاء الذهاب شهد انتصاراً كبيراً للعملاق البافاري في قلعة ستامفورد بريدج بثلاثة أهدف دون رد.

• برشلونة سيستضيف نابولي بعد تعادله خارج ملعبه في إيطاليا (1-1).

ويستكمل دور الـ16 في السابع والثامن من آب/أغسطس، على أن يقام الدور ربع النهائي بين 12 و15 منه، نصف النهائي في 18 و19 منه، والمباراة النهائية في 23 منه.

لا تغيير في قرار استضافة البرتغال

إلا أن هذه الإجراءات لا تقلق الاتحاد القاري بحسب ما صدر عن متحدث باسمه في تصريح لوكالة فرانس برس قال فيه "نأمل في أن تسير الأمور على ما يرام، ونتمكن من تنظيم الدورة في البرتغال. في الوقت الحالي، لا أسباب لوضع خطة بديلة".

وأضاف "نتابع الوضع بشكل يومي وسنتخذ التدابير اللازمة في حال دعت الحاجة".

واجتمع رئيس "يويفا" السلوفيني ألكسندر تشيفيرين عبر تقنية الاتصال بالفيديو برئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا ورئيس اتحاد اللعبة في البلاد فرناندو غوميش، للبحث في آخر المستجدات المرتبطة باستضافة لشبونة لما تبقى من دوري الأبطال.

وقال "يويفا" إنه "خلال الاجتماع، أكدت كل الأطراف "التزامها الكامل بالعمل معا من أجل تقديم حدث ناجح في لشبونة. ناقش المشاركون حقيقة أن هذه بطولة غير مسبوقة تمثل تحديات كبيرة، لكنهم أكدوا اعتقادهم بأن الظروف الضرورية ستكون متاحة في البرتغال لاستضافة مباريات فاينل إيت دوري أبطال أوروبا المقررة لاختتام موسم 2019-2020".

خلف أبواب موصدة

وفي سياق متصل، قرر الـ"يويفا" في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني الخميس أن جميع المباريات المتبقية من دوري أبطال أوروبا ستقام خلف أبواب موصدة.

وشدّد الاتحاد الأوروبي من خلال بيانٍ نشره في موقعه الرسمي عبر الإنترنت، على أهمية مراعاة الإجراءات الصحية بالتوازي مع العدالة بين الفرق التي تتنافس على المسابقات التي ينظمها.

وأعلن يويفا أنّه "على ضوء الوضع الحالي، شعرت اللجنة التنفيذية في يويفا أنّه من الحكمة أن تقام جميع مباريات (يويفا) خلف أبواب موصدة حتى إشعار آخر".



