دوري أبطال أوروبا: دورتموند يفتقد ألكاسير أمام برشلونة

وغادر دورتموند إلى برشلونة من أجل لقاء النادي الكتالوني في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة، من دون المهاجم الإسباني الذي يعاني من مشكلة معوية ستحرمه من مواجهة الفريق الذي دافع عن ألوانه من 2016 حتى 2018 قبل الانتقال إلى فريقه الحالي على سبيل الإعارة ثم بشكل نهائي.

كما يغيب عن دورتموند البديل المحتمل لألكاسير الدنماركي ياكوب برون لارسن بحسب التشكيلة التي أعلنها وصيف بطل الدوري الألماني وسادس الترتيب الحالي بفارق 5 نقاط عن بوروسيا مونشنغلادباخ المتصدّر.

وبإمكان أي من دورتموند وبرشلونة حسم تأهله إلى ثمن النهائي في حال الفوز بمباراة الأربعاء، لكن الفريق الألماني يمر أخيراً بفترة صعبة ما وضع مدربه السويسري لوسيان فافر تحت ضغط من الإدارة التي تهدده بالإقالة في حال استمر وضع الفريق على حاله.