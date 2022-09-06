دوري أبطال أوروبا: "الوصول إلى ثمن النهائي على أقل تقدير" هدف تشافي

ويأتي تصريح تشافي الذي عزز صفوفه بالعديد من اللاعبين فيما تخلى عن آخرين لتحقيق التوازن في ميزانية النادي الغارق في ديونه، عشية مواجهة فيكتوريا بلزن التشيكي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة النارية التي تضم بايرن ميونيخ الألماني وإنتر الإيطالي.

وعلّق تشافي على مواجهة الفريق التشيكي بالقول "إنها مباراة فخ. منافسنا يلعب باندفاع بدني كبير ويخرج بسرعة (إلى الهجوم) كما يستغل جيداً الكرات الثابتة... إنه خصم صعب".

وتابع "لقد وقعنا في مجموعة صعبة جداً لكننا نبدأ دور المجموعات بأكبر قدر ممكن من الحماس".

ووضع تشافي الوصول "إلى ثمن النهائي على أقل تقدير" هدفاً له، مشدداً "يجب أن نقاتل وأن نحلم بإحراز لقب دوري الأبطال. أما الحديث الآن عن ترشيحنا للفوز باللقب... فيجب المحافظة على تواضعنا".

ويخوض برشلونة لقاء الأربعاء من دون آخر القادمين الجدد إليه هكتور بيليرين وماركوس ألونسو لأنهما بحاجة إلى التأقلم والوصول إلى الجاهزية البدنية "لكنهما سيكونان جاهزين للسبت" ضد قادش في الدوري الإسباني.

وتابع "سيكون هناك تناوب لأن الروزنامة متطلبة جداً. سيكون هناك إرهاق، متاعب جسدية. مباراتنا ضد إشبيلية (3-صفر السبت في الدوري الإسباني) كانت معركة حقيقية، وبالتالي يتوجب علينا اعتماد التناوب".





