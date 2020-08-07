توخيل يتعرض لكسر في مشط القدم

وكشف سان جيرمان بأن توخيل تعرض لكسر في المشط الخامس من القدم والتواء في الكاحل خلال حصة تدريبية مساء الخميس، لينضم إلى لاعبين عدة مصابين على رأسهم كيليان مبابي والإيطالي ماركو فيراتي وليفين كورزاوا والألماني ثيلو كيهرر.

يذكر أن سان جيرمان يستعد لخوض مباراته ضد أتالانتا الإيطالي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

ويحوم الشك حول مشاركة مبابي بعد تعرضه لالتواء في الكاحل في الرابع والعشرين من الشهر الماضي في المباراة النهائية لكأس فرنسا ضد سانت إتيان. في المقابل، سيغيب الجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا بداعي الإيقاف.

