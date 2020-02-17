توخيل يتحدث عن إمكانية مشاركة نيمار أمام دورتموند

ولم يشارك نيمار في تعادل سان جيرمان 4-4 مع مستضيفه أميان هذا الأسبوع عندما أراح توخيل بعض اللاعبين.

وأضاف المدرب الألماني: "إنّه هنا وسيتدرب ولو سار كلّ شيء على ما يرام سيلعب غداً، لأنّ مشاركته بالنسبة لنا تغيّر كلّ شيء وأتمنى أن يلعب".



وودع سان جيرمان البطولة من هذا الدور في آخر ثلاثة مواسم ويأمل في ترك بصمته على البطولة.

وقال توخيل: "(نيمار) يغيّر كلّ شيء لأنّه عندما يلعب نملك الكفاءة والثقة والقدرة على أن نكون حاسمين، هذا يغيّر كلّ شيء... لأن عندما لا يلعب فنحن لا نملك لاعباً آخر بهذه الكفاءة لتعويضه".

ويحتاج توخيل، الذي درب دورتموند لمدة موسمين قبل الانتقال إلى باريس، إلى خطة لإيقاف هجوم الفريق الألماني الرائع الذي أحرز 22 هدفاً في خمس مباريات في الدوري هذا العام.

وأضاف: "من الضروري أن نلعب بثقة في هذا الملعب وأمام هذه الجماهير وهذا المنافس لأن بدون ذلك لن نتمكن من النجاة، نملك الروح لتجاوز المواقف الصعبة والتأقلم مع السيناريو الصعب، هذا هو المفتاح".

وقال توخيل: "عندما تخسر ثلاث مرات في دور الستة عشر وتبلغه للمرة الرابعة يكون من الواضح أنّ الوضع ليس متشابهاً، كل عام له

قصته الخاصة وربما علينا تقبل ذلك في الرياضة".