توخل يعتبر مشاركة نيمار ضد مانشستر يونايتد "صعبة للغاية"

"سيكون من الصعب جدا على نيمار خوض المباراة ضد مانشستر يونايتد" في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في 12 شباط/فبراير بحسب ما أعلن المدرب الألماني لباريس سان جرمان الفرنسي توماس توخل بعد فوز فريقه على رين 4-1 في الدوري المحلي الأحد.

واوضح "سيكون من المبكر الحديث عن تاريخ لعودة نيمار لأنه يتعين علينا انتظار رد فعل نيمار على العلاج لمعرفة فكرة أوضح عن غيابه".

وتعرض نيمار للاصابة في مشط القدم خلال مباراة فريقه ضد ستراسبورغ الأربعاء الماضي، وهي الاصابة ذاتها التي أجبرته على الخضوع لعملية جراحية الموسم الماضي وغيابه عن الملاعب لثلاثة أشهر.

وتأتي الإصابة الجديدة قبل ثلاثة أسابيع من لقاء فريقه المرتقب ضد مانشستر يونايتد في 12 الشهر المقبل ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وتحدثت وسائل اعلام الأحد عن أنه لن يكون قادرا على المشاركة، وبينها صحيفة "لو باريزيان" التي أشارت الى أن الفحوص المختلفة كشفت عن "شعر في مشط القدم الخامس".

وبدا راديو مونتي كارلو "آر أم سي سبور" واثقا من غياب النجم البرازيلي الذي ينتظر وصول طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمار الى باريس الإثنين، فيما سبقه مدرب المنتخب تيتي الذي زار نجمه وقائد "سيليساو" الأحد للوقوف على وضعه.

واكتفى الجهاز الطبي لنادي سان جرمان ببيان صحافي مقتضب بعد الاصابة مباشرة بالقول ان "الفحوصات الأولية التي اجريت اظهرت اصابة جديدة في المشط الخامس للقدم. العلاج يتوقف على مدى التطور في الأيام المقبلة".

ويأتي غياب نيمار، الذي سجل 13 هدفا في 13 مباراة خاضها في الدوري هذا الموسم، بعد خسارة سان جرمان لجهود نجم وسطه الإيطالي ماركو فيراتي الذي اصيب في الكاحل الأيسر أمام غانغان الاسبوع الماضي. كما يفتقد نادي العاصمة للاعب وسطه أدريان رابيو الذي عاقبه لرفضه تمديد عقده.