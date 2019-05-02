توتنهام يؤكد بأن فيرتونغن لم يتعرض لارتجاج في الدماغ

وقال النادي اللندني "بعد فحص مستفيض أجري على مدار الـ 48 ساعة الماضية من قبل طاقمنا الطبي وكذلك أخصائي أعصاب مستقل متخصص بالارتجاجات في الرياضة، تم التوصّل إلى خلاصة بأن يان فيرتونغن لم يتعرّض لارتجاج في الدماغ".

لكن الطبيب الأخصائي نصح اللاعب بأخذ بضعة أيام عطلة بحسب ما أشار النادي، ما يعني أن فيرتونغن قد لا يشارك في مباراة المرحلة السابعة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز السبت ضد بورنموث.

وأثارت عودة البلجيكي لاستكمال المباراة ضد أياكس تساؤلات عديدة نظرا لقوة الضربة التي كان قد تعرّض لها، بينما شدّد مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو على أن الطاقم الطبي لفريقه اتبع بروتوكول حالات الإصابة بارتجاج في الدماغ.

وسمح الجهاز الطبي لفيرتونغن بالعودة إلى أرض الملعب، قبل أن يغادره بعد فترة وجيزة وهو يعاني من صعوبة بالغة في الوقوف والمشي.

وأثارت الحادثة تساؤلات بسبب قوة الاصطدام الذي تعرّض له فيرتونغن مع زميله ومواطنه طوبي ألدرفيريلد عقب تدخل حارس أياكس أمستردام الدولي الكاميروني أندريه أونانا لإبعاد كرة عرضية داخل المنطقة في الدقيقة 39.

وسالت الدماء من وجه فيرتونغن الذي تلقّى العلاج لأكثر من أربع دقائق على أرضية الملعب قبل أن يخرج لاستكماله خارجها، وينال الضوء الأخضر للعودة إلى مواصلة اللعب.

ولدى طلب فيرتونغن العودة إلى أرض الملعب، أوقف الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوس المباراة وتحدث إلى الطاقم الطبي لفريق "سبيرز" قبل السماح للمدافع البلجيكي بالعودة إلى الملعب. لكن اللاعب القوي البنية، والبالغ من العمر 32 عاما، سرعان ما اضطر للخروج مجددا.

وأُرغِم بوتشيتينو على وضع ذراعه حول فيرتونغن لمساعدته في الحفاظ على توازنه قبل أن يرافقه طبيب الفريق ومساعده إلى غرف الملابس، واضعا ذراعيه حولهما وسط معاناة واضحة في المشي.

وتطرّق توتنهام الخميس إلى ما حصل، كاشفا "تعرّض المدافع البلجيكي لإصابة في الأنف عقب احتكاك، مما تسبب بنزيف حاد. اعتُبِر قادرا على الاستمرار باللعب بعد إجراء تقييم ميداني"، مرددا ما قاله مدربه بوتشيتينو الأربعاء بأنه "تم اتباع جميع توجيهات الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم" في حالات من هذا النوع.

وتابع "تم استبدال يان على الفور لأن اللاعب أبلغ الطاقم الطبي بأن الأعراض قد تطوّرت فجأة وأنه لم يعد مستقرا أثناء الوقوف. قيل لنا إن هذا الأمر كان نتيجة الدوار الذي شعر به والقريب من حالة الإغماء".