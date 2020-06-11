تركيا واثقة من استضافة اسطنبول لنهائي دوري أبطال أوروبا



وكان من المقرر أن تقام المباراة النهائية على ملعب أتاتورك الأولمبي في اسطنبول في 30 أيار/مايو، قبل أن يعلن الاتحاد القاري في آذار/مارس تعليق المسابقة التي كانت قد بلغت الدور ثمن النهائي، حتى إشعار آخر.

وفي حين لم يعلن يويفا رسميا بعد أي تعديل على مكان إقامة المباراة النهائية، تشير تقارير صحافية إلى أن يويفا يدرس استكمال المسابقة بصيغة معدلة في آب/أغسطس، قد تشهد إقامة ما تبقى من مراحل بصيغة بطولة نهائية.

وقد يتوصل يويفا إلى قرار بشأن المعضلة خلال اجتماع لجنته التنفيذية في 17 حزيران/يونيو الحالي.

ويتم التداول بأسماء مدن عدة مثل لشبونة البرتغالية والعاصمة الروسية موسكو وفرانكفورت الألمانية، فيما أعرب رئيس بلدية العاصمة الإسبانية مدريد عن رغبته باستضافة مدينته للمباراة النهائية.

ورغم كل التكهنات، إلا أن الأتراك لا زالوا متفائلين.

وقال كاسابوغلو في حديث مع قناة "تي أر تي" التركية الرياضية إنه "ليس لدي أدنى شك أنها ستقام بأفضل طريقة في تركيا. نحن واثقون أننا سنتلقى أنباء جيدة في 17 حزيران/يونيو".

وأضاف "نتابع المسألة عن كثب، إنها مهمة جدا بالنسبة لنا".

ويعتبر المسؤولون والجماهير الأتراك أن اسطنبول تبقى المكان الأفضل لاستضافة حدث بهذه الضخامة نظرا لنجاح تركيا النسبي في مكافحة الوباء.

وأسفر "كوفيد-19" في البلاد عن 4746 حالة وفاة من أصل ما يقارب 173 ألف إصابة معلنة.



