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الدوري الإنكليزي
دوري أبطال أوروبا

بيب لا يكترث لتعيين لاهوز حكماً لنهائي دوري أبطال أوروبا

يقول بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي إنه لا يكترث بتعيين الحكم الإسباني أنطونيو ماتيو لاهوز لإدارة مباراة نهائي  دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم السبت المقبل أمام تشيلسي رغم خلاف علني سابق بينهما قبل ثلاث سنوات.

AFP

ووصف غوارديولا الحكم لاهوز بأنه "رجل يرغب في أن يكون مختلفاً دائماً" بعد أن ألغى هدفاً سجله ليروي ساني في الخروج من دور الثمانية في دوري الأبطال أمام ليفربول في 2018 كما طرد مدرب سيتي وقتها للاحتجاج.  

وفي سؤال اليوم الاثنين عن رأيه في قرار تعيين لاهوز لإدارة النهائي في بورتو قال غوارديولا في مؤتمر صحفي إنه لا يكترث لهذا الأمر.  

وأضاف "هذا الأمر لم يشغل تفكيري لثانية واحدة. أثق تماماً في فريقي. أثق تماماً في اللاعبين".  

وكان تقييم غوارديولا لمواطنه لاهوز بعد الخروج من البطولة في ملعب الاتحاد قبل ثلاث سنوات قاسياً.  

وقال وقتها "يرغب دائماً أن يكون مختلفاً لكي يشعر بأنه مميز. عندما يتفق الناس على رأي في واقعة ما يتخذ هو قراراً معاكساً. طردي كان قراراً قاسياً لأني لم أنطق أي كلمة خاطئة".  

وأغضب الحكم ذاته غوارديولا في 2017 أمام موناكو بعد أن نال سيرجيو أغويرو إنذاراً.

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