بوتشيتينو: "المواجهة هي بين فريقين وليس بيني وبين غوارديولا"

ويتجدد الموعد بين المدربين بوتشيتينو وغوارديولا بعد أن تواجها لأعوام عدة في الدوري الممتاز حين كان بوتشيتينو مدرباً لتوتنهام.

وأضاف بوتشيتينو أن مانشستر سيتي يضم لاعبين مميزين وتصعب السيطرة عليهم خلال 90 دقيقة لافتاً إلى أن مواجهة السيتي مختلفة عن مواجهة بايرن أو برشلونة.

ويستقبل باريس سان جيرمان الذي كان أقصى كل من برشلونة وبايرن ميونيخ حامل اللقب، مانشستر سيتي في حديقة الأمراء الأربعاء في ذهاب نصف نهائي المسابقة الأوروبية العريقة.

من جهته قال نيمار نجم باريس سان جيرمان: "نحن نعمل بقوة ونسير نحو النصر وهدفي هو الفوز بدوري الأبطال".

وأضاف البرازيلي: "مانشستر سيتي فريق كبير ويملك إمكانيات كبيرة".

