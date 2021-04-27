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دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

بوتشيتينو: "المواجهة هي بين فريقين وليس بيني وبين غوارديولا"

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قال الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا إن المواجهة هي بين فريقين وليس بينه وبين غوارديولا مدرب سيتي.

AFP

ويتجدد الموعد بين المدربين بوتشيتينو وغوارديولا بعد أن تواجها لأعوام عدة في الدوري الممتاز حين كان بوتشيتينو مدرباً لتوتنهام.

وأضاف بوتشيتينو أن مانشستر سيتي يضم لاعبين مميزين وتصعب السيطرة عليهم خلال 90 دقيقة لافتاً إلى أن مواجهة السيتي مختلفة عن مواجهة بايرن أو برشلونة.

ويستقبل باريس سان جيرمان الذي كان أقصى كل من برشلونة وبايرن ميونيخ حامل اللقب، مانشستر سيتي في حديقة الأمراء الأربعاء في ذهاب نصف نهائي المسابقة الأوروبية العريقة.

من جهته قال نيمار نجم باريس سان جيرمان: "نحن نعمل بقوة ونسير نحو النصر وهدفي هو الفوز بدوري الأبطال".

وأضاف البرازيلي: "مانشستر سيتي فريق كبير ويملك إمكانيات كبيرة".
 

دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان جوسيب غوارديولا مانشستر سيتي ماوريسيو بوتشيتينو جوزيب غوارديولا
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