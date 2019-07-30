بازل يطيح بأيندهوفن من دوري أبطال أوروبا

تأهل بازل السويسري إلى الدور التمهيدي الثالث من مسابقة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على ضيفه أيندهوفن الهولندي بهدفين مقابل هدف الثلاثاء، في إياب الدور التمهيدي الثاني من البطولة مستغلاً خسارته خارج ملعبه (3-2) فتعادل الفريقان في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة (4-4) ما أدى إلى صعود بازل بسبب تسجيله أهدافاً أكثر خارج ملعبه.

وكان إراي كيومارت قد افتتح التسجيل لبازل في الدقيقة الثامنة قبل أن يتعادل ارميندو توي نا بانيا لأيندهوفن في الدقيقة 23، وفي الدقيقة 68 حسم ريكي فان فولسفينكيل تأهل الفريق السويسري بإحرازه الهدف الثاني.

وسيواجه بازل في الدور القادم فريق لاسك النمساوي.

وتأهل إلى الدور التأهيلي الثالث أيضاً كلوج الروماني بعد تعادله خارج ملعبه مع مكابي تل أبيب (2-2) وكان كلوج قد فاز ذهاباً على أرضه بهدف نظيف.

وصعد للدور القادم فريق فرينكفاروزي المجري رغم تعادله خارج ملعبه مع فاليتا إف سي المالطي (1-1) مستغلاً فوزه ذهاباً بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي مواجهة قمة ضمن الدور ذاته اكتسح أوليمبياكوس اليوناني شباك ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بأربعة أهداف دون رد، جاءت كلها في الشوط الثاني وتناوب على تسجيلها كل من جويليرمي دوس سانتوس في الدقيقة 51 وميجيل أنخيل غيريرو في الدقيقة 70 وجاكوب برابيك بالخطأ في مرماه في الدقيقة 73 وروبين سيميدو في الدقيقة 82.

وكان الفريقان قد تعادلا ذهاباً في جمهورية التشيك بدون أهداف، فتأهل أولمبياكوس إلى الدور التمهيدي الثالث وضرب موعداً مع إسطنبول باشاك شهير التركي في موقعة مرتقبة.

وواصل سلتيك الإسكتلندي مشواره في البطولة بعد أن كرر فوزه على مضيفه كاليو نوم الإستوني بهدفين نظيفين، وكان الفريق الإسكتلندي فاز ذهاباً (5-0) فتأهل هو الآخر إلى الدور الثالث حيث سيواجه كلوج الروماني.

وعبر أبويل نيقوسيا القبرصي إلى الدور التمهيدي الثالث بعد أن فاز على سوتييسكا من الجبل الأسود بثلاثة أهداف نظيفة أحرزها جميعا مهاجمه الصربي أندريا بافالوفيتش في الدقائق 13 و25 و66.

وكان الفريق القبرصي قد انتصر أيضاً خارج ملعبه بهدف نظيف وهو سيواجه في الدور القادم الفائز من كاراباخ من أذربيجان ودوندالك الأيرلندي.