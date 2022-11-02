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دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان يخسر صدارة مجموعته ويوفنتوس إلى الدوري الأوروبي

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نجح نادي يوفنتوس الإيطالي في حجز بطاقة التأهل إلى الدوري الأوروبي رغم خسارته أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي (1-2) في الجولة السادسة الأخيرة لحساب المجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا.

AFP

افتتح الفريق الفرنسي التسجيل عبر نجمه كيليان مبابي في الدقيقة 13 قبل أن ينجح المدافع المخضرم ليوناردو بونوتشي بإدراك التعادل في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح البديل البرتغالي نونو مينديز في إحراز هدف الفوز لباريس سان جيرمان  في الدقيقة 69.

ورفع باريس سان جيرمان الذي حسم تأهله إلى ثمن النهائي منذ الجولة الماضية رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة، في حين قبض بنفيكا البرتغالي على الصدارة بعد اكتساحه ماكابي حيفا  (6-1)، أما يوفنتوس فنجح في احتلال المركز الثالث برصيد 3 نقاط ليعبر إلى مسابقة الدوري الأوروبي على حساب ماكابي.
 

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