باريس سان جيرمان يخسر صدارة مجموعته ويوفنتوس إلى الدوري الأوروبي

افتتح الفريق الفرنسي التسجيل عبر نجمه كيليان مبابي في الدقيقة 13 قبل أن ينجح المدافع المخضرم ليوناردو بونوتشي بإدراك التعادل في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني نجح البديل البرتغالي نونو مينديز في إحراز هدف الفوز لباريس سان جيرمان في الدقيقة 69.

ورفع باريس سان جيرمان الذي حسم تأهله إلى ثمن النهائي منذ الجولة الماضية رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة، في حين قبض بنفيكا البرتغالي على الصدارة بعد اكتساحه ماكابي حيفا (6-1)، أما يوفنتوس فنجح في احتلال المركز الثالث برصيد 3 نقاط ليعبر إلى مسابقة الدوري الأوروبي على حساب ماكابي.

