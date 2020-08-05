اليويفا: على الأندية الإبلاغ من قيود السفر قبل كل مباراة

وأوضح اليويفا أنه سينشر قائمة بالقيود المعروفة للسفر بين الدول قبل كل مباراة.

ويتعين على الأندية إبلاغ اليويفا بأي قيود إضافية غير معروفة قبل 48 ساعة على الأقل من المباراة وعدم القيام

بذلك سيؤدي إلى اعتبار الفريق خاسراً بنتيجة 3-0.

وأضاف اليويفا "اذا أخفق ناد في إبلاغ إدارة اليويفا قبل يومين من المباراة بقيود لم ينشرها الاتحاد سيتحمل النادي المسؤولية وسيتم اعتباره خاسراً".

وأشار اليويفا إلى أن النادي الذي سيواجه منافساً غير مسموح له بالسفر للبلد سيتوجب اختيار مكان محايد. واذا فشل صاحب الضيافة في اقتراح مكان مناسب للعب سيخسر المباراة.

وستطبق القواعد في الأدوار التأهيلية والملحق في المسابقات الأوروبية بالموسم المقبل.

وستلعب المباريات المتبقية بدوري الأبطال والدوري الأوروبي بدءاً من إياب دور 16، والتي تأجلت بسبب جائحة كوفيد-19 في آذار/مارس الماضي، في ملاعب مغلقة لدى أصحاب الضيافة.

وتقام المباريات من دور الثمانية في بطولة مصغرة في البرتغال بينما تقام منافسات الدوري الأوروبي في ألمانيا.