

انضم مع مباريات المرحلة الخامسة الأربعاء المزيد من الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى الأندية التي تأهلت مسبقاً مثل بايرن ميونيخ الألماني وليفربول الإنكليزي وغيرهم.

وستكشف مباريات المرحلة السادسة عن أندية جديدة تضاف إلى تلك التي أصبحت مسبقاً من الأندية المتأهلة إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ما هي الأندية المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (دور الستة عشر)؟

الفرق المتأهلة إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم 2021 - 2022 الفرق المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا متصدرة الفرق المتأهلة في المركز الثاني المجموعة الأولى: مانشستر سيتي المجموعة الأولى: باريس سان جيرمان المجموعة الثانية: ليفربول المجموعة الثانية: (بورتو وميلان وأتلتيكو ) لم يعرف بعد المجموعة الثالثة: أياكس المجموعة الثالثة: سبورتينغ لشبونة المجموعة الرابعة: ريال مدريد - لم يضمن الصدارة المجموعة الرابعة: إنتر - لديه فرصة بالصدارة المجموعة الخامسة: بايرن ميونيخ المجموعة الخامسة: (برشلونة وبنفيكا) لم يعرف بعد المجموعة السادسة: مانشستر يونايتد المجموعة السادسة: (فياريال وأتالانتا) لم يعرف بعد المجموعة السابعة: (ليل وريد بول وإشبيلية وفولفسبورغ) لم يعرف بعد المجموعة السابعة: لم يعرف بعد المجموعة الثامنة: تشيلسي لم يضمن الصدارة المجموعة الثامنة: يوفنتوس - لديه فرصة بالصدارة



وضمن باريس سان جيرمان التأهل رغم خسارته من مانشستر سيتي الأربعاء مستفيداً من فوز لايبزيغ على كلوب بروج، كما أنعش ميلان آماله بالتأهل بعد فوزه على أتلتيكو مدريد، وبقي الصراع محتدماً بين الأندية الأربعة في المجموعة السابعة، فيما فشل دورتموند في الحفاظ على حظوظه عقب خسارته من سبورتينغ لشبونة 3-1.

ويتم الاعتماد على المواجهات المباشرة كمعيار أول للفصل بين الفرق المتعادلة بالنقاط مع نهاية دور المجموعات وذلك لمعرفة الأندية المتأهلة إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ونجحت ثلاثة أندية فقط في جمع العلامة الكاملة في أول خمس مراحل وهي ليفربول وأياكس وبايرن ميونيخ.