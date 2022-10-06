الإصابة تبعد غولاتشي قائد لايبتسيش فترة طويلة عن الملاعب

وأصيب غولاتشي (32 عاماً) مطلع مباراة فريقه التي فاز فيها على ضيفه سلتيك الاسكتلندي 3-1 في دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وقال مدربه ماركو روزه بعد المباراة "ما حصل لبيتر محزن جداً"، واعداً بدعم حارسه حتى تعافيه.

وتابع "حققنا الفوز من أجل بيتر أيضاً، نتمنى له التعافي بسرعة".

وانضم المجري إلى لايبتسيش من زالتسبورغ النمساوي في 2015، وقاده إلى لقب الكأس الألمانية في 2022، الأولى في تاريخ النادي.

ويحتل لايبتسيش المركز الثالث في المجموعة السادسة (3 نقاط) بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد الإسباني المتصدر وحامل اللقب.