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دوري أبطال أوروبا

الإصابة تبعد غولاتشي قائد لايبتسيش فترة طويلة عن الملاعب

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سيغيب المجري بيتر غولاتشي، حارس نادي لايبتسيش الألماني، "فترة طويلة" عن الملاعب بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي لركبته اليمنى، بحسب ما أعلن ناديه الخميس.

AFP

وأصيب غولاتشي (32 عاماً) مطلع مباراة فريقه التي فاز فيها على ضيفه سلتيك الاسكتلندي 3-1 في دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وقال مدربه ماركو روزه بعد المباراة "ما حصل لبيتر محزن جداً"، واعداً بدعم حارسه حتى تعافيه.

وتابع "حققنا الفوز من أجل بيتر أيضاً، نتمنى له التعافي بسرعة".

وانضم المجري إلى لايبتسيش من زالتسبورغ النمساوي في 2015، وقاده إلى لقب الكأس الألمانية في 2022، الأولى في تاريخ النادي.

ويحتل لايبتسيش المركز الثالث في المجموعة السادسة (3 نقاط) بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد الإسباني المتصدر وحامل اللقب.                             

دوري أبطال أوروبا الدوري الألماني بيتر غولاتشي لايبتسيش
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